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Белорус Зась утвержден генсеком ОДКБ

28.11.2019 16:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лидеры ОДКБ утвердили государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на должность генсека организации с 1 января 2020 года.

«Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Беларуси, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года», - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Назначение Станислава Зася произошло в соответствии с регламентом организации: генеральные секретари назначаются на ротационной основе по алфавиту - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Беларуси, передает БелТА.

Зась по его словам, планирует на новой должности содействовать наращиванию союзнических отношений во внешнеполитической, военной, военно-технической областях, особенно в борьбе с международным терроризмом.

«Хочу, чтобы за три года моей каденции голос ОДКБ громче зазвучал с трибун международных организаций: ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС. Уверен, что есть возможность более качественно использовать участие во многих мероприятиях, которые проводятся в формате ООН и ОБСЕ, чтобы доносить согласованную позицию государств - членов ОДКБ до мирового сообщества», - считает новый генсек ОДКБ.

Вакансия генсека ОДКБ была открыта после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова. На тот момент он отработал полтора года из предусмотренных трех. Назначение Зася на должность в ОДКБ приведет к перестановкам в белорусском Совете безопасности.

 
 
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Лидеры ОДКБ утвердили государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на должность генсека организации с 1 января 2020 года.
 
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