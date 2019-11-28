Белорусы еще раз рассказали, как относятся к России

За союзнические отношения с Россией выступили 57,6% белорусов, 0,2% - за «враждебные».

Такую информацию опубликовало российское издание «Коммерсантъ», отметив, что «в его распоряжении оказались результаты масштабного опроса граждан Беларуси об их отношении к России».

Согласно исследованию, 57,6% белорусов ответили, что с РФ должны быть «союзнические» отношения; 31,8% — за «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». Примерно 0,2% респондентов считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Столько же опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Как пишет «Ъ», опрос был проведен Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, граничащих с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ».

В то же время Еврорадио напоминает , что в сентябре было проведено еще одно исследование. «Белорусская аналитическая мастерская» во главе с Андреем Вардомацким провела социологический опрос, результаты которого существенно отличаются от российского, о котором пишет «Ъ».

Согласно белорусскому опросу, за союзнические отношения с Россией выступают 54,5% белорусов, а 25% — за союз с Европой. Еще 20,5% опрошенных не знают, что ответить, не определились с ответом на этот вопрос.