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Белорусы еще раз рассказали, как относятся к России
29.11.2019 13:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
За союзнические отношения с Россией выступили 57,6% белорусов, 0,2% - за «враждебные».
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Согласно исследованию, 57,6% белорусов ответили, что с РФ должны быть «союзнические» отношения; 31,8% — за «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». Примерно 0,2% респондентов считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Столько же опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Как пишет «Ъ», опрос был проведен Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, граничащих с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ».
В то же время Еврорадио
Согласно белорусскому опросу, за союзнические отношения с Россией выступают 54,5% белорусов, а 25% — за союз с Европой. Еще 20,5% опрошенных не знают, что ответить, не определились с ответом на этот вопрос.
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За союзнические отношения с Россией выступили 57,6% белорусов, 0,2% - за «враждебные».
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