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Белорусы еще раз рассказали, как относятся к России

29.11.2019 13:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За союзнические отношения с Россией выступили 57,6% белорусов, 0,2% - за «враждебные» (по данным «Ъ»). По другой информации, 20,5% белорусских граждан затрудняются ответить на вопрос о том, как относятся к стране-соседке.

Информацию об исследовании ИМИ МГИМО опубликовало российское издание «Коммерсантъ», отметив, что «в его распоряжении оказались результаты масштабного опроса граждан Беларуси об их отношении к России».

Согласно исследованию, 57,6% белорусов ответили, что с РФ должны быть «союзнические» отношения; 31,8% — за «партнерские»; 10,2% — «нейтральные» (а это, по сути, синонимы). Примерно 0,2% респондентов считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Столько же опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

«Коммерсантъ» привел данные и о последней избирательной кампании в Беларуси. По его информации, 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России в этом процессе. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.

Как пишет «Ъ», опрос был проведен Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, граничащих с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ».

В то же время Еврорадио напоминает, что в сентябре было проведено еще одно исследование. «Белорусская аналитическая мастерская» во главе с Андреем Вардомацким провела социологический опрос, результаты которого существенно отличаются от российского, о котором пишет «Ъ».

Согласно белорусскому опросу, за союзнические отношения с Россией выступают 54,5% белорусов, а 25% — за союз с Европой. Еще 20,5% опрошенных не знают, что ответить, не определились с ответом на этот вопрос.

 
 
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За союзнические отношения с Россией выступили 57,6% белорусов, 0,2% - за «враждебные» (по данным «Ъ»). По другой информации, 20,5% белорусских граждан затрудняются...
 
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