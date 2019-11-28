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Лукашенко нашел новые должности для Крутого и Турчина, кресло министра - вакантно

29.11.2019 17:19 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко объявил о назначении министра экономики Дмитрия Крутого первым вице-премьером, Александра Турчина – губернатором Минской области 29 ноября.

Глава государства ждет, что ему предложат хорошую кандидатуру на пост министра экономики, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко заявил, что всегда перед президентскими выборами «реформировал правительство и не только – всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать».

По его словам, и в этот раз он займется корректировкой состава правительства, но после Нового года, когда оно отчитается о результатах деятельности.

Президент также заявил, что Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы «серьезно на него посмотреть и проверить в деле». Глава Администрации Наталья Кочанова поддержала такое решение.

«Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее, - считает глава государства. - Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики».

По словам Лукашенко, руководство Минской области меняется в связи с тем, что нынешний губернатор Минской области Анатолий Исаченко уходит со своего поста по состоянию здоровья. По мнению президента, он «неплохо работал на посту губернатора», поэтому и далее будет курировать регион.

На место Исаченко придет работать Турчин, который в 2010-1012 годах был главой экономики Миноблисполкома, а в 2010-2015-х был зампредседателем облисполкома.

При этом Исаченко будет уполномоченным президента, ответственным за Минскую область, и будет помогать Турчину, так как «вник в экономику области».

«Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе», - добавил Лукашенко.

Он отметил, что новый пминистр будет заниматься дорожными картами, руководителя группы менять не нужно, «тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и, если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность».

Сегодня президент встретился также со спикером Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Его кандидатура выдвинута на должность председателя Коллегии ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). Напомним, в феврале 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси. Главной темой встречи стали вопросы перспективы председательства страны и ее представителей в интеграционных объединениях.

 
 
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Александр Лукашенко объявил о назначении министра экономики Дмитрия Крутого первым вице-премьером, Александра Турчина – губернатором Минской области 29 ноября.
 
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