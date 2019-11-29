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В Брестском горисполкоме прошла встреча с польской делегацией

30.11.2019 10:34 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На встрече обсуждалось культурное сотрудничество, обсуждались вопросы проведения совместных и взаимовыгодных мероприятий.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с польской делегацией

В Брестском горисполкоме прошла встреча с польской делегацией

В Брестском горисполкоме прошла встреча с польской делегацией

Брестский горисполком представлял заместитель председателя Андрей Филанович, во встрече также принимали участие специалисты, курирующие туризм, культуру, экономику. Делегацию польской стороны возглавлял Мариуш Возничка, продюсер фестивалей и концертов.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с польской делегацией

В Брестском горисполкоме прошла встреча с польской делегацией

В Брестском горисполкоме прошла встреча с польской делегацией

В Брестском горисполкоме прошла встреча с польской делегацией

Мариуш Возничка — создатель, генеральный директор, художественный руководитель, продюсер 15 фестивалей, 90 широкоформатных телевизионных концертов на TVP1, TVP 2, Polsat, TVNi TV4.

 
 
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  На встрече обсуждалось культурное сотрудничество, обсуждались вопросы проведения совместных и взаимовыгодных мероприятий. Брестский горисполком...
 
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