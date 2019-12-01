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За утрату доверия и связи с партией: Депутата Канопацкую исключили из ОГП
02.12.2019 14:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Политсовет оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) исключил из своих рядов Анну Канопацкую.
«Вследствие неоднократных нарушений Анной Канопацкой устава ОГП, утраты доверия партии к А.Канопацкой и утраты А.Канопацкой связи с партией, политсовет ОГП решил исключить А.Канопацкую из ОГП», -
В частности, пояснили там, основные нарушения устава ОГП Канопацкой заключаются в том, что она «не выполнила главного поручения партии - не озвучивала требование свободных справедливых выборов с трибуны Палаты представителей, хотя все возможности для этого имела».
Кроме того, продолжили в ОГП, Канопацкая не внесла в парламент своевременно и в полном объеме законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, подготовленный демократическими силами. Кроме того, в партии назвали
«Я была первым представителем оппозиции в Палате представителей. Сейчас я первая репрессированная за свои демократические взгляды», - прокомментировала решение партии Канопацкая.
По ее словам, ей не стыдно за свою работу в парламенте,
Анна Канопацкая была одна из двух оппозиционных депутатов в Палате представителей, в сентябре она приостановила свое членство в ОГП из-за отказа выдвигать ее в депутаты от партии. В новый состав парламента Канопацкая не прошла.
По словам Канопацкой, она получила предложение от премьер-министра Сергея Румаса войти в состав правительства, однако отказалась, так как считает, что в условиях нынешней модели госуправления не сможет реализовать те реформы, приверженцем которых является. Ее политические перспективы на сегодня более чем туманны.
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Политсовет оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) исключил из своих рядов Анну Канопацкую.
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