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Лукашенко поведет в Белграде переговоры с президентом Сербии

03.12.2019 10:08 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

3 декабря белорусский президент проведет переговоры с президентом Сербии в рамках своего визита в эту страну. Оидается проведение бизнес-форума и подписание различных документов, которые способствуют наращиванию сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, встреча с Александром Вучичем пройдет уже сегодня, а официальный визит белоруской делегации во главе с президентом начался накануне.

Запланирована встреча  в узком и расширенном составах, в ходе которых  главы двух государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. 

«Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов», - говорится в сообщении пресс-службы. 

В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что в 2018 году товарооборот между странами вырос на 38%, сейчас запланирован рост товарооборота до 500 млн долларов в год.

Отметим, что в этом году Лукашенко 26 апреля в Пекине уже встречался с президентом Сербии Александром Вучичем. Белорусский президент тогда отметил, что рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы.
 
 
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3 декабря белорусский президент проведет переговоры с президентом Сербии в рамках своего визита в эту страну. Оидается проведение бизнес-форума и подписание...
 
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