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Лукашенко и Путин встретятся в Сочи 7 декабря. Встреча обещает быть результативной
03.12.2019 12:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдет в Сочи в конце недели.
Об этом сообщила
«Это уже, наверное, не секрет – встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств», – сказала Эйсмонт.
Предполагается, что стороны будут обсуждать вопросы интеграции, но как они решатся, неизвестно. Встреча с подписанием «дорожных карт» по интеграции двух государств была намечена на 8 декабря.
История вопроса
Напомним, в сентябре посол Беларуси в России Владимир Семашко
Над дорожной картой структурных реформ с РФ в Беларуси
Совет министров Беларуси
Планировалось, что Лукашенко и Путин
29 ноября посол Беларуси в РФ Семашко сообщил, что Беларусь и Россия пока
Семашко отметил, что из 31 дорожной карты удалось полностью согласовать 20, остальные вопросы стороны должны успеть решить до 7 декабря (8 декабря
13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас также
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Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдет в Сочи в конце недели.
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