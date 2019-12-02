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Лукашенко и Путин встретятся в Сочи 7 декабря. Встреча обещает быть результативной

03.12.2019 12:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдет в Сочи в конце недели.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Позже факт встречи подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который уточнил, что президенты 7 декабря на встрече обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе и вопросы по газовой проблематике, передает interfax.by.

«Это уже, наверное, не секрет – встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств», – сказала Эйсмонт.

Предполагается, что стороны будут обсуждать вопросы интеграции, но как они решатся, неизвестно. Встреча с подписанием «дорожных карт» по интеграции двух государств была намечена на 8 декабря.

История вопроса

Напомним, в сентябре посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что до 1 ноября нынешнего года планируется разработать «дорожные карты» по разным направлениям, всего их 31. Утверждение плана по интеграции Беларуси и РФ может состояться уже 8 декабря, сказал он.

Над дорожной картой структурных реформ с РФ в Беларуси работает межведомственная рабочая группа. С российской стороны доработкой дорожных карт занимается Минэкономразвития во главе с куратором замминистра экономического развития Михаилом Бабичем, который раньше работал послом России в Беларуси.

Совет министров Беларуси направил главе страны проект программы по развитию интеграции с Российской Федерацией в начале сентября. К 1 ноября была поставлена задача разработать 28 дорожных карт по различным секторам экономики в рамках интеграции.

Планировалось, что Лукашенко и Путин подпишут программу в декабре. Документ не опубликован, и подробности программы действий по интеграции с РФ полностью не озвучены.

29 ноября посол Беларуси в РФ Семашко сообщил, что Беларусь и Россия пока не смогли найти компромисс в газовом вопросе. По его словам, «позиции могут сблизиться, но не сейчас». Не исключено, что вопрос газа решится только после того, как Лукашенко подпишет интеграционные документы.

Семашко отметил, что из 31 дорожной карты удалось полностью согласовать 20, остальные вопросы стороны должны успеть решить до 7 декабря (8 декабря ожидается подписание интеграционного договора с Россией президентами двух стран. - прим.). Среди нерешенных вопросов - газовый: Беларусь по-прежнему хочет, чтобы РФ снизила для нас стоимость газа до уровня внутрироссийской цены, Россия же на этот шаг идти не хочет.

13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас также заявлял журналистам, что документы по поставкам нефти и газа из России пока не согласованы, но вопросы можно решить.

 
 
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Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдет в Сочи в конце недели.
 
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