Вучич: в Сербии стеснялись дружбы с Беларусью

Александр Лукашенко третьего декабря провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем прошла 3 декабря в Белграде. Основная тема переговоров - развитие экономического сотрудничества, в частности, наращивание товарооборота.

Лукашенко отметил, что надеется на рост товарооборота, несмотря на его снижение в последний год Он подчеркнул, что придется разобраться, почему «правительства не разворачиваются как следует», и что стало причиной снижения товарооборота. Глава Сербии же отметил, что страны способны выйти на товарооборот в 500 млн долларов.

Белорусских президент также отметил, что небольшие страны часто вынуждены на поводу у крупных геополитических игроков, которые не всегда бывают к ним справедливы, тогда как небольшие страны, вроде Сербии и Беларуси способны сотрудничать без предварительных условий.

«Многие малые, средние государства (я это за свою долгую президентскую жизнь видел не один раз) всегда ориентируются на эти гигантские и богатые государства, потому что они обладают теми ресурсами, которых не хватает у нас. Но мы не должны забывать о том, что любые империи и крупные государства никогда с нами не будут сотрудничать без предварительных условий, они обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для тебя не сделав», - констатировал Лукашенко.

Глава Сербии признал, в свою очередь, что раньше в его стране сотрудничества и дружбы с Беларусью стыдились, а теперь - гордятся.

Лукашенко приветствовал желание Сербии сотрудничать с ЕАЭС, а также намерение страны вступить в ЕС.

«В этом бурном мире надо быть шустрым, быстрым, ориентироваться, чтобы выжить в борьбе гигантов. Поэтому мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с Европейским союзом, и с Евразийским экономическим союзом», - отметил Александр Лукашенко.