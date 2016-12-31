﻿ Городской дом культуры приглашает 2 и 3 января на новогоднее театрализованное представление для детей «Новогодний переполох, или Тайна Деда Мороза». 21.by
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Городской дом культуры приглашает 2 и 3 января на новогоднее театрализованное представление для детей «Новогодний переполох, или Тайна Деда Мороза»

01.01.2017 — Новости регионов | Слуцкi край  
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Городской дом культуры приглашает 2, 3 января на новогоднее театрализованное представление для детей «Новогодний переполох, или Тайна Деда Мороза». Начало  2 января – в 11.00, 13.00, 3 января – в 11.00.
 
 
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Городской дом культуры приглашает 2, 3 января на новогоднее театрализованное представление для детей «Новогодний переполох, или Тайна Деда Мороза». Начало 2...

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