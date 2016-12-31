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На главной елке Минской области наградили 20 лучших учеников года

01.01.2017 — Новости регионов | Слуцкi край  
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Церемония награждения 20 детей, удостоенных по решению управления образования Миноблисполкома звания "Ученик года Минской области-2016", состоялось сегодня на областном благотворительном празднике в Солигорске, передает корреспондент БЕЛТА.

Ученики-лидеры получили дипломы, а также значки. Традиция награждения на главной областной елке детей, особо отличившихся в учебе, творчестве, науке и спорте, была заложена в прошлом году. Тогда отметили заслуги 25 школьников.

На благотворительном празднике во Дворце культуры Солигорска сегодня собрались 740 ребят из районов Минской области. Участие в мероприятии принял председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. Он тепло поздравил с наступающим Новым годом, пожелал детям здоровья и успехов в учебе, отметив, что в Беларуси продолжается строительство объектов образования и спортивных объектов, важность которых очевидна. В целом государством делается многое, чтобы дети вырастали всесторонне развитыми людьми, особо подчеркнул Семен Шапиро. После этого губернатор вместе с почетными гостями праздника вручили ребятам подарки.

В этом году областной благотворительный праздник получил название "Новогоднее путешествие в сказочную страну". Его организаторы создали для детей незабываемую атмосферу. Ребята приняли участие в развлекательной программе "Город детства", встретились со скоморохами и сказочными героями, ознакомились с выставками творческих работ, спели в караоке, сфотографировались на память. Также для детей провели представление "Добрая сказка волшебного фонаря".

Новогодний благотворительный праздник является центральным событием республиканской акции "Наши дети" в Минской области с 1995 года. Традиционная акция направлена на оказание помощи и поддержки детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в особом внимании государства и общества.

 
 
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