У каждого региона, каждого спортивного учреждения должны быть свои фирменные самобытные традиционные мероприятия – такая задача поставлена на заседании коллегии управления спорта и туризма облисполкома.

В заседании коллегии, на которой были подведены итоги работы по развитию физической культуры, спорта и туризма в области в 2016 году и поставлены задачи на 2017 год, приняли участие министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий.

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН

Как отметил в своем докладе начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, 2016 год стал определяющим для спортивной сферы, сдавшей главный экзамен четырехлетия. Олимпиада в Рио стала лучшей для Гродненщины с 2000 года. Этот результат достигнут благодаря принятой облисполкомом программе подготовки к Олимпийским играм.

Для повышения мотивации и стимулирования спортсменов были учреждены более ста именных стипендий, направлены значительные финансовые средства на закупку современного спортивного инвентаря и оборудования. Были дополнительно изысканы финансы на модернизацию в 2015-2016 годах спортивных баз олимпийской подготовки в Гродно, Лиде и Слониме.

В ближайшее время будет утверждена новая детальная программа подготовки спортсменов Гродненской области к Олимпийским играм 2020 года в Токио, где будет определена роль каждого руководителя и специалиста.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД

Достойные результаты в спорте могут быть достигнуты благодаря четко выстроенной и эффективно работающей системе подготовки спортивного резерва, основа в этом процессе – спортивная школа. В области работают 56 специализированных учебно-спортивных учреждений и училище олимпийского резерва.

На коллегии подчеркивалась необходимость изменения подходов в отборе детей в спортивные школы, вовлечения в этот процесс не только администрации специализированных учебно-спортивных учреждений, но и администрации общеобразовательных школ. Ключевым звеном должен стать учитель физической культуры в школе, мотивированный на совместную работу со спортшколами.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Занятия физическими упражнениями должны стать доступными для всех желающих. Сегодня физической культурой и спортом на территории Гродненской области занимаются более 247 тысяч человек, что составляет почти четверть населения Гродненщины, – это самый высокий показатель в Республике Беларусь.

В 2016 году в области было проведено более полутора тысяч соревнований, фестивалей, праздников и туристических мероприятий районного, областного, республиканского и международного уровней, в которых приняли участие более 275 тысяч человек.

– В каждом районе нужно проводить мероприятия областного, а то и республиканского уровней. И они должны быть прежде всего интересными, иметь и спортивную, и культурную составляющие, – отметил Виктор Лискович. – Именно это и будет лучшей пропагандой здорового образа жизни и тем действенным способом, с помощью которого мы сможем массово вовлекать людей в этот процесс.

К примеру, чемпионат Гродненской области по болотному футболу или конкурс «Заплыв на чем попало» на Августовском канале привлекают больше зрителей, чем поединки профессионалов по игровым видам спорта.

ГОРИЗОНТЫ ТУРИЗМА

2016 год стал переломным для развития туристической сферы Гродненской области. Огромную роль сыграло включение Августовского канала и города Гродно в безвизовую зону.

Принят план мероприятий по развитию Августовского канала на 2016-2020 годы, утверждены и эффективно действуют рабочие группы по развитию велосипедного движения. Начата разработка градостроительной документации по развитию зоны отдыха, спорта и туризма на водохранилище Гродненской ГЭС. Впервые утвержден также план по совершенствованию туристического сервиса в Гродно и Гродненском районе.

В целом количество туристов, посетивших Гродненщину в 2016 году, составило 281,8 тысячи человек, при этом значительно увеличился турпоток иностранцев – на 40,6 процента.

Всего предприятиями туризма в 2016 году заработано свыше 44 миллионов рублей, что на 30 процентов больше, чем в 2015 году. Данные цифры позволяют с оптимизмом смотреть на развитие туризма как субъектам туристической деятельности, так и региональным властям.

В 2016 году был значительно расширен календарь туристских событий Гродненской области до 500 мероприятий.

Каждый регион должен выбрать путь, по которому двигаться дальше, и соответственно выстраивать свою деятельность, которая касается и развития инфраструктуры, и маркетинга туристических услуг.

– Радует то внимание, с каким на Гродненщине относится к развитию спорта, физической культуры и туризма руководство облисполкома во главе с председателем Владимиром Васильевичем Кравцовым, – отметил министр спорта и туризма Александр Шамко. – А когда есть внимание – есть и результат. Впрочем, есть и куда еще расти. Особенно в плане подготовки нашего будущего спортивного резерва. Беларусь – небольшая страна, и поэтому здесь мы должны брать не количеством, а качеством.

Александр Шамко вручил Виктору Лисковичу нагрудный знак Министерства спорта и туризма Республики Беларусь «За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь».

На заседании коллегии состоялось награждение гродненских атлетов, завоевавших в нынешнем году титулы чемпионов Республики Беларусь. Награды также были вручены победителям областного смотра-конкурса среди регионов и учебно-спортивных заведений.

http://www.grodnonews.by/category/vlast/news31803.html