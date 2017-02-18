На коллегии управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома подведены итоги сделанного в минувшем году и определены основные задачи по повышению эффективности работы отрасли на текущий год.

– Поручение Главы государства по снижению затрат в ЖКХ не менее чем на 34,3 миллиона рублей выполнено на 104,5 процента. Сэкономлено 35,85 миллиона рублей, – отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Олег Шафранский. – Однако оптимизация затрат могла бы быть более глубокой, многое еще предстоит сделать для повышения эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.