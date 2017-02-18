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По пути снижения затрат: в Гродно прошла коллегия управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома

19.02.2017 — Новости регионов | Берестовицкая газета  
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На коллегии управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома подведены итоги сделанного в минувшем году и определены основные задачи по повышению эффективности работы отрасли на текущий год.

– Поручение Главы государства по снижению затрат в ЖКХ не менее чем на 34,3 миллиона рублей выполнено на 104,5 процента. Сэкономлено 35,85 миллиона рублей, – отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Олег Шафранский. – Однако оптимизация затрат могла бы быть более глубокой, многое еще предстоит сделать для повышения эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечалось на коллегии,  уменьшить затраты удалось  благодаря оптимизации численности, снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, уменьшению технологических потерь, накладных расходов и другим  мероприятиям. 
 
 
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На коллегии управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома подведены итоги сделанного в минувшем...

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