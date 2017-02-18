В Олекшицкой библиотеке учат беречь природу

Сегодня, когда экологические проблемы стали одной из глобальных проблем человечества, библиотеки обозначают экологическое просвещение и воспитание одним из основных направлений своей деятельности. В Олекшицкой сельской библиотеке ведется целенаправленная работа по экологическому воспитанию. Особое внимание уделяется мероприятиям по пропаганде экологической литературы, информационному обслуживанию читателей по вопросам охраны окружающей среды, воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к окружающему миру. Фонд библиотеки по экологическому воспитанию школьников представлен разнообразными энциклопедиями и экологическими справочниками, а также произведениями писателей Бианки, Пришвина, Паустовского, Сладкова и других. Популярны СD-диски с электронными энциклопедиями и пособиями. Воспитанию экологической культуры у юных читателей способствуют как традиционные мероприятия, так и мероприятия, проводимые с применением неординарных форм работы и новых информационных технологий. Мы практикуем книжные выставки, выставки детских рисунков, тематические вечера, экологические викторины, устные журналы, уроки и часы экологии, виртуальные экскурсии по заповедникам. Познавательно и интересно проходят обсуждения книг, просмотры презентаций и документальных фильмов. Для привлечения внимания читателей к экологическим проблемам используются пособия малых форм: закладки, буклеты, рекомендательные списки литературы «Соседи по планете», «Сохраним планету вместе», «Берегите природу». Особое внимание уделяется датам экологического календаря. К примеру, уже прошел цикл мероприятий под названиями «Птичий переполох», «Земля – наш общий дом», «Чистый мир», «Осенних красок хоровод», «Путешествие в страну экологии», «Четвероногие друзья» и многие другие. А в рамках Всемирного дня водно-болотных угодий в библиотеке был проведен экологический урок “Река Неман – чистые берега” (на снимке). Ребята узнали о происхождении названия реки, ее притоке Свислочь, протекающем по олекшицкой земле, познакомились с легендами и преданиями о Немане, с белорусскими авторами, которые воспевали реку в своих произведениях. У библиотеки сложились дружеские отношения с учителями и учениками Олекшицкой средней школы. И мы всегда можем рассчитывать на активное участие ребят в проводимых мероприятиях. Ольга Борисевич, заведующая филиалом «Олекшицкая сельская библиотека»

В Малой Берестовице дали старт Году науки

В Малоберестовицкой интегрированной сельской библиотеке прошло мероприятие в рамках Года науки. Вниманию юных читателей была представлена книжная выставка «Мир науки и техники». Школьники узнали о главной научной организации страны – Национальной академии наук Беларуси, о крупнейших научно-технических центрах страны и известных белорусских ученых. Был проведен опрос «Значительные успехи белорусских ученых». Дети с помощью книг быстро сориентировались в ответах.

Галина Рейшель, заведущая филиалом «Малоберестовицкая интегрированная сельская библиотека»

На XXIV международной книжной выставке-ярмарке

По приглашению редакции детского журнала «Вясёлка» сотрудники Пограничной сельской библиотеки побывали в г. Минске на XXIV международной книжной выставке-ярмарке и на презентации новой книги Владимира Липского «Я помню все …». Поводом к поездке стало награждение юных участников нашего любительского объединения «Домовичок» Благодарственным письмом и подарками за плодотворное сотрудничество с детским журналом. Сотрудничество же заключалось в активном участии юных читателей из Пограничного в одном из конкурсов журнала «Вясёлка». Ребята изготовили поделки на заданную тему, сфотографировали их и отослали на сайт редакции. В результате – работы наших кружковцев оказались лучшими. Поездка на такое масштабное мероприятие, как XXIV международная книжная выставка-ярмарка, и встреча с неординарным, увлеченным своим делом детским писателем Владимиром Липским оставила у нас яркие, незабываемые впечатления. К слову, Владимир Степанович подарил нам свою новую книгу «Я помню все…» с автографом.

Надежда Кобринец, заведующая филиалом «Пограничная сельская библиотека»