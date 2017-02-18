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Вводится запрет на ловлю щуки
19.02.2017 — Новости регионов | Берестовицкая газета
С 1 марта по 15 апреля в Беларуси устанавливается запрет на ловлю щуки. Исключение составляет Витебская область, где запрет вводится чуть позже — с 9 марта, и продлится до 25 апреля.
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С 1 марта по 15 апреля в Беларуси устанавливается запрет на ловлю щуки. Исключение составляет Витебская...
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