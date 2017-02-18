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Вводится запрет на ловлю щуки

19.02.2017 — Новости регионов | Берестовицкая газета  
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С 1 марта по 15 апреля в Беларуси устанавливается запрет на ловлю щуки. Исключение составляет Витебская область, где запрет вводится чуть позже — с 9 марта, и продлится до 25 апреля.
Запрет на лов щуки вводится на период ее нереста. Щука откладывает икру в марте-апреле. Нерест начинается сразу после таяния льда и происходит в прибрежных зонах водоемов и в поймах рек. В этот период щука становится беззащитной перед человеком.
Запрет предусмотрен п.107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Указа Президента Республики Беларусь № 580 от 08.12.2005г. Согласно Правилам, в случае вылова рыбы, в отношении которой установлены ограничения или запреты, ее нужно выпустить «в рыболовные угодья в живом виде». Если это требование не выполняется, нарушителю придется заплатить за каждую особь 9 базовых величин (в качестве возмещения причиненного природе вреда) и стоимость незаконно добытой рыбы. А если общий размер вреда превысит 100 базовых величин, возможно возбуждение уголовного дела по ч.2 ст.281.
Запрет на лов щуки вводится на период ее нереста. Щука откладывает икру в марте-апреле. Нерест начинается сразу после таяния льда и происходит в прибрежных зонах водоемов и в поймах рек. В этот период щука становится беззащитной перед человеком.
Сегодня продолжается запрет на лов сома (по 31 марта),  подходит к завершению запрет на лов налима обыкновенного (по 28 февраля) и промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах (по 15 апреля).
Телефон горячей линии (8-01512)2-50-00 работает круглосуточно.
Андрей Белов, заместитель начальника
Волковысской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира

 
 
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С 1 марта по 15 апреля в Беларуси устанавливается запрет на ловлю щуки. Исключение составляет Витебская...

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