С 1 марта по 15 апреля в Беларуси устанавливается запрет на ловлю щуки. Исключение составляет Витебская область, где запрет вводится чуть позже — с 9 марта, и продлится до 25 апреля.

Запрет на лов щуки вводится на период ее нереста. Щука откладывает икру в марте-апреле. Нерест начинается сразу после таяния льда и происходит в прибрежных зонах водоемов и в поймах рек. В этот период щука становится беззащитной перед человеком.

Запрет предусмотрен п.107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Указа Президента Республики Беларусь № 580 от 08.12.2005г. Согласно Правилам, в случае вылова рыбы, в отношении которой установлены ограничения или запреты, ее нужно выпустить «в рыболовные угодья в живом виде». Если это требование не выполняется, нарушителю придется заплатить за каждую особь 9 базовых величин (в качестве возмещения причиненного природе вреда) и стоимость незаконно добытой рыбы. А если общий размер вреда превысит 100 базовых величин, возможно возбуждение уголовного дела по ч.2 ст.281.

Запрет на лов щуки вводится на период ее нереста. Щука откладывает икру в марте-апреле. Нерест начинается сразу после таяния льда и происходит в прибрежных зонах водоемов и в поймах рек. В этот период щука становится беззащитной перед человеком.

Сегодня продолжается запрет на лов сома (по 31 марта), подходит к завершению запрет на лов налима обыкновенного (по 28 февраля) и промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах (по 15 апреля).

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Андрей Белов, заместитель начальника

Волковысской межрайонной инспекции

охраны животного и растительного мира