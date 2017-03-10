6 марта 2017 г. состоялось расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства, действующего при Берестовицком райисполкоме, на которое были приглашены индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса Берестовитчины для обсуждения проблемных вопросов в сфере предпринимательства.

Открыла заседание заместитель председателя райисполкома Алла Замировская, которая обратила внимание присутствующих на то, что в настоящее время в обществе широко обсуждается вопрос упрощения ведения бизнеса, ищутся пути для того, чтобы он становился более успешным и давал необходимый для страны экономический эффект.

Алла Алексеевна отметила, что в Берестовицком районе зарегистрировано более 190 индивидуальных предпринимателей и 90 юридических лиц малого и среднего предпринимательства, которые вносят существенный вклад в бюджет Берестовицкого района.

Заместитель председателя райисполкома представила обновленный состав Совета по развитию предпринимательства и отметила, что подобные встречи с предпринимателями проходят во всех регионах страны, готовятся предложения для рассмотрения рабочей группой по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и исключению излишних требований к бизнесу, созданной по поручению Главы государства.

О том, что уже сделано для бизнеса в плане получения кредитных ресурсов, рассказала присутствующим Наталья Савина, директор ЦБУ №401, и представила линейку кредитов, которые ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставляет для развития малого и среднего бизнеса.

Иван Лепешко, главный государственный санитарный врач Берестовицкого района, остановился в своем выступлении на соблюдении санитарных требований и нормах документов, подтверждающих соответствие продукции техническому регламенту Таможенного союза.

У присутствующих на встрече индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса имелось немало вопросов.

Среди наиболее актуальных предприниматели называли вопросы установки терминального оборудования для расчета банковскими карточками, снижения процента оплаты за их обслуживание, вопросы, связанные с сокращением количества проверок и оснований для их проведения, согласованности действий различных контролирующих органов. Они вносили предложения об упрощении системы налогообложения, об одном электронном ключе для субъектов малого бизнеса, об упразднении ассортиментного перечня товаров для небольших магазинов.

В завершение встречи Алла Замировская напомнила о конкурсе «Предприниматель года», ежегодно проходящем в нашей стране, поздравила Зинаиду Гляковскую, директора ЧТУП «Соковик», которая стала победителем в республике в номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» по итогам 2016 года, и призвала субъектов малого и среднего бизнеса более активно принимать участие в этом конкурсе.

Ирина МИКЛАШ,

фото автора