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Мнение: каждый гражданин обязан участвовать в финансировании государственных расходов

11.03.2017 — Новости регионов | Берестовицкая газета  
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Владимир ФИЛОН, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Берестовицкого рай­исполкома:
– Конституция нашей страны предусматривает равноправие своих граждан, обеспечивает одинаковые права на пользование социальными благами. Однако помимо прав у каждого из нас есть и свои конституционные обязанности. В частности, согласно статье 56 Конституции граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Большая часть трудоспособных граждан Республики Беларусь официально работает и вносит посильный вклад в формирование государственного бюджета. Вместе с тем некоторые граждане предпочитают работу в сфере нелегального, «серого» бизнеса и таким образом избегают налогообложения. В отношении данной категории граждан я считаю действие Декрета Президента Республики Беларусь №3 оправданным. К сожалению, под действие Декрета попали в том числе граждане, которые в силу определенных уважительных причин оказались неработающими. В будущем заинтересованным сторонам необходимо разработать такой порядок применения Декрета №3, который позволил бы исключить проблемные вопросы.

 
 
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Владимир ФИЛОН, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Берестовицкого...

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