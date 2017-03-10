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Мнение: каждый гражданин обязан участвовать в финансировании государственных расходов
11.03.2017 — Новости регионов | Берестовицкая газета
Владимир ФИЛОН, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Берестовицкого райисполкома:
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Владимир ФИЛОН, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Берестовицкого...
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