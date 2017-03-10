Владимир ФИЛОН, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Берестовицкого рай­исполкома:

– Конституция нашей страны предусматривает равноправие своих граждан, обеспечивает одинаковые права на пользование социальными благами. Однако помимо прав у каждого из нас есть и свои конституционные обязанности. В частности, согласно статье 56 Конституции граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Большая часть трудоспособных граждан Республики Беларусь официально работает и вносит посильный вклад в формирование государственного бюджета. Вместе с тем некоторые граждане предпочитают работу в сфере нелегального, «серого» бизнеса и таким образом избегают налогообложения. В отношении данной категории граждан я считаю действие Декрета Президента Республики Беларусь №3 оправданным. К сожалению, под действие Декрета попали в том числе граждане, которые в силу определенных уважительных причин оказались неработающими. В будущем заинтересованным сторонам необходимо разработать такой порядок применения Декрета №3, который позволил бы исключить проблемные вопросы.