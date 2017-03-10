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Акция «Стань видимым — будь в безопасности!» идет на Берестовитчине

11.03.2017 — Новости регионов | Берестовицкая газета  
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С 7 по 17 марта Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Стань видимым — будь в безопасности!».

Как отметил начальник ОГАИ Берестовицкого РОВД Юрий Красовский, акция призвана в связи с увеличением на дорогах с наступлением весны пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта в очередной раз обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге, использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.
Особое внимание сотрудники ГАИ в период проведения профилактического мероприятия уделяют пешим участникам дорожного движения. Маршруты патрулирования их приближены к нерегулируемым пешеходным переходам, проверяется работа уличного освещения в этих местах. Запланированы и выступления в трудовых коллективах.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей и пешеходов быть внимательными при пересечении перекрестков и проезжей части. А пешеходов и велосипедистов, передвигающихся по дорогам в темное время суток, обязательно обозначать себя качественными световозвращающими элементами.
В ГАИ напоминают также, что за нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством в соответствии со статьей 18.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрены административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин или предупреждение.
Если же нарушения ПДД указанными выше лицами совершены в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических либо других средств, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, то размер штрафа увеличивается от 3 до 5 базовых величин.
В случае же создания аварийной обстановки вследствие нарушения правил дорожного движения с виновников взыскивается штраф в размере от 3 до 8 базовых величин.
Сергей Хилюта

 
 
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