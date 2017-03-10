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Акция «Стань видимым — будь в безопасности!» идет на Берестовитчине
11.03.2017 — Новости регионов | Берестовицкая газета
С 7 по 17 марта Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Стань видимым — будь в безопасности!».
Как отметил начальник ОГАИ Берестовицкого РОВД Юрий Красовский, акция призвана в связи с увеличением на дорогах с наступлением весны пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта в очередной раз обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге, использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.
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С 7 по 17 марта Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Стань видимым — будь в...
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