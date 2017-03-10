Наверное, многие помнят резонансный случай, когда в ноябре 2014 года вблизи агрогородка Олекшицы был обнаружен автомобиль, в котором находились молодые люди под воздействием «спайса».

Двое молодых парней из Волковыска и девушка из Щучинского района решили употребить наркотики, за порцией так называемого «кайфа» отправились в Гродно, предварительно перечислив деньги и договорившись с дилером, где они заберут наркотик.

Спайс под названием «скорость» они вдохнули непосредственно в Гродно и под его воздействием отправились обратно в Волковыск, но не смогли добраться до места назначения. Вблизи Олекшиц водителю автомобиля стало совсем плохо, и он остановился. На стоявший долгое время на обочине автомобиль обратили внимание местные жители и вызвали милицию. Прибывшие к месту происшествия сотрудники Берестовицкого РОВД обнаружили одного молодого человека, скончавшегося от передозировки, а двоих его друзей в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Берестовицкой ЦРБ.

К счастью, молодого человека и девушку, у которых диагностировали острую интоксикацию дыхательных путей, врачам удалось спасти.

Сразу же было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестного лица, осуществившего закладку наркотика. И вот только сейчас, спустя более чем два года, в результате оперативно-розыскных мероприятий этот человек установлен. Им оказался житель Минского района, который в ноябре 2014 года произвел закладку наркотика в подъезде дома в г.Гродно, таким образом сбыв спайс этим молодым людям.

Пусть и по прошествии определенного времени, но его преступление не останется безнаказанным, и теперь он предстанет пред судом.

Напоминаю, что согласно ч.1 статьи 328 Уголовного Кодекса, незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Если же в этих действиях есть цель сбыта, то наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Действия, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате их потребления, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 25 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Уважаемые жители района! Обо всех известных вам фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории района, просьба информировать группу по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Берестовицкого РОВД по тел. 2-12-52, 2-18-42, анонимность гарантируется

Сергей Адамчук, первый заместитель

начальника Берестовицкого РОВД