|
У Чэнду и Гомеля есть все возможности для качественного взаимодействия - китайский журналист
03.05.2017 18:37 — Новости регионов | БелТА
Лю Миньян3 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. У городов-побратимов Чэнду и Гомеля есть все возможности для качественного взаимодействия. Такое мнение высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, корреспондент газеты "Вестник Чэнду" (провинция Сычуань, КНР) Лю Миньян, который сегодня находится с визитом в Гомеле.Представитель СМИ отметил, что это его первый визит в Гомель и в целом в Беларусь. По итогам поездки он планирует осветить основные аспекты сотрудничества провинции Сычуань с Беларусью, а также Чэнду и Гомеля, между которыми подписан меморандум об установлении отношений дружественного сотрудничества. "Несмотря на сравнительно небольшие масштабы и достаточно размеренный по сравнению с китайскими городами темп жизни, в Гомеле хорошо развита промышленность, в том числе тяжелая. Думаю, это может способствовать налаживанию качественного двустороннего взаимодействия. У городов есть все перспективы для совместной работы", - считает Лю Миньян.Пресс-тур китайских журналистов проходит в Беларуси 1-7 мая. Сегодня в Гомеле с визитом находятся пять представителей китайских СМИ (корреспонденты ежедневной газеты "Вестник Чэнду", сотрудники Сычуаньской телерадиокомпании и телестанции Чэнду). Журналисты посетили крупные предприятия региона: холдинг "Гомсельмаш", ОАО "Спартак", СООО "Ингман мороженое". Они также побывали в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, где обсудили с ректором вуза Сергеем Хахомовым перспективы изучения в Беларуси китайского языка и культуры. Состоялась встреча журналистов из КНР с председателем Гомельского горисполкома Петром Кириченко, а также заместителем председателя облисполкома Андреем Конюшко. Завершился визит в город над Сожем экскурсией по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю, во время которой гостей из Поднебесной познакомили с культурным и историческим наследием белорусской земли, представленном в историко-культурном учреждении.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель СМИ отметил, что это его первый визит в Гомель и в целом в Беларусь. По итогам поездки он планирует осветить основные аспекты сотрудничества...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)
Комментарии