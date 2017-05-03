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Курс молодого бойца пройдут октябрята Могилевской области в спортивно-патриотической игре "Зарничка"
04.05.2017 11:51 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Юные октябрята Могилевской области 5 мая примут участие в спортивно-патриотической игре "Зарничка". Мероприятие посвящено 95-летию пионерского движения, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского областного совета Белорусской республиканской пионерской организации Елена Молдованова.По ее словам, на базе областного центра творчества соберутся ребята в возрасте 9-10 лет, каждый отряд представит определенный род войск с соответствующей эмблемой.Командам, в состав которых войдут по 5 мальчиков и девочек, предстоит выполнить ряд заданий. Во время смотра строя октябрятских групп "Будь готов!" конкурсантам необходимо будет представить отряд, продемонстрировать уровень строевой подготовки, исполнить песню. Не последнюю роль в оценке дружины сыграют действия командира и внешний вид октябрят.На полосе препятствий организаторы подготовили для ребят настоящий курс молодого бойца. В "Паутине" участники по очереди будут проползать по-пластунски под ограничением. Кочки помогут им преодолеть "Топь". Завершающим состязанием станет "ДОТ". Здесь каждому члену отряда гранатой нужно уничтожить долговременную огневую точку и поднять флаг.Игра "Зарничка" направлена на совершенствование форм работы с октябрятами и вовлечение в деятельность организации через систему "октябренок - пионер - старший пионер". Состязания проводятся с целью воспитания чувства патриотизма, физического развития младших членов пионерской организации, формирования здорового образа жизни с помощью подвижной игровой деятельности и приобщения к занятиям военно-прикладными видами спорта.-0-
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Курс молодого бойца пройдут октябрята Могилевской области в спортивно-патриотической игре "Зарничка"
На базе областного центра творчества соберутся ребята в возрасте 9-10 лет, каждый отряд представит определенный род войск с соответствующей эмблемой.
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