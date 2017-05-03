﻿ Курс молодого бойца пройдут октябрята Могилевской области в спортивно-патриотической игре "Зарничка". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курс молодого бойца пройдут октябрята Могилевской области в спортивно-патриотической игре "Зарничка"

04.05.2017 11:51 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
4 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Юные октябрята Могилевской области 5 мая примут участие в спортивно-патриотической игре "Зарничка". Мероприятие посвящено 95-летию пионерского движения, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского областного совета Белорусской республиканской пионерской организации Елена Молдованова.По ее словам, на базе областного центра творчества соберутся ребята в возрасте 9-10 лет, каждый отряд представит определенный род войск с соответствующей эмблемой.Командам, в состав которых войдут по 5 мальчиков и девочек, предстоит выполнить ряд заданий. Во время смотра строя октябрятских групп "Будь готов!" конкурсантам необходимо будет представить отряд, продемонстрировать уровень строевой подготовки, исполнить песню. Не последнюю роль в оценке дружины сыграют действия командира и внешний вид октябрят.На полосе препятствий организаторы подготовили для ребят настоящий курс молодого бойца. В "Паутине" участники по очереди будут проползать по-пластунски под ограничением. Кочки помогут им преодолеть "Топь". Завершающим состязанием станет "ДОТ". Здесь каждому члену отряда гранатой нужно уничтожить долговременную огневую точку и поднять флаг.Игра "Зарничка" направлена на совершенствование форм работы с октябрятами и вовлечение в деятельность организации через систему "октябренок - пионер - старший пионер". Состязания проводятся с целью воспитания чувства патриотизма, физического развития младших членов пионерской организации, формирования здорового образа жизни с помощью подвижной игровой деятельности и приобщения к занятиям военно-прикладными видами спорта.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе областного центра творчества соберутся ребята в возрасте 9-10 лет, каждый отряд представит определенный род войск с соответствующей эмблемой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Известные белорусские артисты и администрация Центрального района Минска поздравят ветеранов ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика