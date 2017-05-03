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Известные белорусские артисты и администрация Центрального района Минска поздравят ветеранов ВОВ
04.05.2017 11:25 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные белорусские артисты и администрация Центрального района Минска поздравят ветеранов Великой Отечественной войны 5 мая, сообщили БЕЛТА в администрации.Чествование ветеранов Великой Отечественной войны состоится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Праздничное мероприятие организовано администрацией Центрального района Минска совместно с компаниями ООО "Трио Медиа", телеканалом "БелМузТВ", "Алькасар Медиа Сервис" и "АМГ- консалт". В этот день поздравят ветеранов и вручат подарки глава администрации Центрального района Игорь Бузовский, депутат Палаты представителей заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко вместе с внуком Анатолием.Мероприятие станет первым добрым делом в благотворительной акции Центрального района Минска "950 добрых дел", приуроченной к 950-летию столицы.-0-
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Чествование ветеранов Великой Отечественной войны состоится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
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