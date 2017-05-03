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Оршанский район может стать примером перезапуска экономики для всей страны - Матюшевский
04.05.2017 11:21 — Новости регионов | БелТА
Василий Матюшевский4 мая, Орша /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Оршанский район может стать примером перезапуска экономики для всей страны. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сегодня на рабочей встрече в Оршанском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА."У нас есть хороший исторический шанс на примере Витебской области и конкретно оршанского куста внести предложения по перезапуску экономики и распространить затем этот опыт на всю республику, - сказал Василий Матюшевский. - Наша с вами задача сейчас - сформировать повестку дня, четко сформулировать все общесистемные вопросы и предложения с аргументацией. Например, в части управления имуществом нужно предусмотреть иной порядок и предоставить право принимать решения собственнику либо предприятию. Потому республиканские предприятия лучше оперативно передать в коммунальную собственность - на местах лучше видно, чем из Минска. Не вижу здесь проблемы. И тогда запустим весь цикл обращения имущества".Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на встрече обратил внимание на такие вопросы, как повышающие коэффициенты налога на землю и недвижимость, которые обременяют предприятия, развитие Оршанского комбината хлебопродуктов, агросервисов, задолженность предприятий по энергозатратам, штрафные санкции, и то, что действие декрета №6 не распространяется на Оршу, только на другие малые населенные пункты (Барань, Болбасово). Руководитель облисполкома считает, что нужно делать упор на развитии производств, работающих на местном сырье, однако в сфере лесообработки для этого необходимо внести изменения в законодательство о выделении лесных угодий. В свою очередь Василий Матюшевский отметил, что сейчас идет обсуждение параметров бюджета на 2018-2020 годы. "Включайтесь, это открытый процесс. Вносите свои предложения", - добавил он.-0-
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