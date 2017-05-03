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День Победы в Могилеве отметят театрализованным шествием-парадом и праздничным салютом
04.05.2017 09:47 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Торжества, приуроченные ко Дню Победы, откроет 6 мая в Могилеве благотворительный концерт Белорусского государственного академического музыкального театра "День святой Победы", а 7 мая в сквере 40-летия Победы под выступление духового оркестра пройдет вечер встречи поколений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Ирина Жаббарова.Основные мероприятия состоятся в городе на Днепре 9 мая. Они начнутся на площади Ленина торжественным маршем воинских частей Могилевского воинского гарнизона и продолжатся театрализованным шествием-парадом по улице Первомайской "Великая Победа счастливого мая" с участием ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города, представителей трудовых коллективов, общественности и молодежи.Во главе шествия понесут большое полотнище Знамя Победы, портреты 114 Героев Советского Союза, уроженцев Могилевщины. Каждый желающий сможет присоединиться к акции "Полк памяти" и с фотографиями фронтовиков, которые воевали в годы ВОВ, пройти по центральной улице города. В числе элементов театрализации во время шествия будут отражены периоды обороны и освобождения Могилева, подвиг медсестер по спасению бойцов Красной армии, мирное послевоенное время и др.В этот день на площади Славы состоится торжественный митинг и театрализованный концерт "Неугасимая память поколений". Особенностью музыкальной программы станет то, что песни о войне и Победе будут исполняться преимущественно на стихи современных поэтов и композиторов. "Таким образом мы хотим донести понятным для всех поколений языком о тех трагических событиях и нашем вечном долге памяти за тех, кто отдал свои жизни, дав нам возможность жить под мирным небом", - отметила Ирина Жаббарова.Торжества по случаю Великой Победы по традиции продолжатся в Печерском лесопарке народными гуляньями. Здесь на центральной сцене и Солдатской поляне до самого вечера будут идти тематические музыкальные программы с участием лучших творческих сил города на Днепре. Кроме того, в микрозонах областного центра под открытым небом 9 мая будет работать еще 10 концертных площадок.Финальным аккордом торжеств станет концерт на площадке у городской Ратуши "Весна Победы над Днепром" и праздничный салют.-0-
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Во главе шествия понесут большое полотнище Знамя Победы, портреты 114 Героев Советского Союза, уроженцев Могилевщины.
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