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Благотворительный забег для помощи в благоустройстве детсадов проведут в Минской области
04.05.2017 08:55 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пос. Дружный (Пуховичский район) 13 мая пройдет благотворительный забег "В десяточку", сообщили БЕЛТА организаторы.Участие в соревнованиях на дистанциях 3 км и 10 км примут представители ЗАО "Август-Бел", а также все желающие любители спорта. На дистанции 3 км участники будут разделены на две категории. В одной выступят бегуны до 15 лет, в другой - старше 15 лет. Дистанцию 10 км смогут пробежать мужчины и женщины от 18 лет."Цель благотворительного забега - не только оторвать участников от городской суеты. За каждого финиширующего бегуна на дистанции 10 км ЗАО "Август-Бел" перечислит Br2 на благоустройство детских садов в поселках Дружный и Свислочь Пуховичского района, а на дистанции 3 км - по Br1 за каждого участника", - сказали собеседники.Участие в забегах для любителей спорта бесплатное. Для выступления необходимо пройти регистрацию. На финише каждый спортсмен получит медаль, а участники, занявшие призовые места, будут награждены кубками.В день проведения соревнований регистрация участников пройдет с 9.00 до 12.00. Старт на дистанции 3 км - в 12.30, на дистанции 10 км - 13.00.Главным организатором благотворительного забега выступает ЗАО "Август-Бел".-0-
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Участие в соревнованиях на дистанциях 3 км и 10 км примут представители ЗАО "Август-Бел", а также все желающие любители спорта. На дистанции 3 км участники будут...
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