В Российском центре науки и культуры в Гомеле прошел Международный форум лидеров некоммерческих организаций (НКО) Союзного государства. Открытый диалог молодежи России и Беларуси позволил обсудить актуальные темы союзного строительства, содействовал укреплению дружественных отношений и взаимовыгодному сотрудничеству, сообщили порталу "Наш Гомель" организаторы форума. Организатором данного мероприятия выступило молодежное общественное объединение "Русь молодая" при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и представительства Россотрудничества в Республике Беларусь.Во время встречи молодежные лидеры из различных городов Беларуси и России представили свои идеи и проекты, приняли участие в панельной дискуссии и тренингах, которые проводили опытные спикеры.Команду спикеров представляли Лущ Сергей Сергеевич, директор Центра современных социальных технологий (ЦССТ), председатель МСКОО "Русь молодая"; Гарбар Андрей Андреевич главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома; Пантелеев Сергей Юрьевич, директор АНО (автономной некоммерческой организации) "Институт русского зарубежья"; Сапрыка Виктор Александрович, директор автономной некоммерческой организации "Институт приграничного сотрудничества и интеграции"; Семочкин Сергей Александрович, эксперт Евразийского агентства международного сотрудничества; Горощеня Александр Сергеевич, бизнес-тренер, коуч, ведущий тренингов "Ораторское мастерство", "Лидер и его команда", "Суперагент", "Искусство переговоров"."На форуме мне понравился формат самопрезентации участников, он позволил узнать, чем занимаются люди в своих городах, а также помогает найти партнеров для дальнейшей деятельности", - рассказал Бычков Сергей, руководитель общественного объединения "Совет отцов города Гомеля"."Данный форум для меня является очень интересным: здесь молодежь обменивается своим опытом. Высказать свое мнение по актуальным вопросам Союзного строительства и услышать другое - это для молодежи сейчас необходимо", - поделилась Земская Дарья, представительница молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов."Мы заинтересовались деятельностью Василия Зозули, представителя "Руси молодой" в Бресте. Помощь социально-педагогическим учреждениям и приемным родителям нам очень близка, за плечами более 10 лет опыта. После форума продолжим общение с Василием", - поделился Павел Канин, лидер гомельского мотоклуба "Ночные волки"."Формат данного мероприятия очень полезен, привлечение лидеров НКО позволяет обмениваться опытом и реализовывать идеи интеграции приграничных территорий и, как следствие, интеграцию государств", - считает Кузавко Антон, представитель Агентства интеграционных инициатив Смоленска.За время своего существования Союзное государство России и Беларуси преодолело внушительный путь становления и развития. Отдельно стоит отметить проделанную работу в области молодежной политики. Благодаря деятельности Союзного государства идет формирование единого образовательного пространства, проводятся научные молодежные мероприятия, фестивали творчества, волонтерские акции, соревнования, крупные проекты, форумы, игры и т.д."Однако объективным будет признать, что на сегодняшний день молодежь Союзного государства не имеет какой-либо надгосударственной структуры. Рассматривая проблемы формирования и реализации молодежной политики, следует отметить, что важнейшим ее направлением должна стать работа по созданию условий для самостоятельной, эффективной деятельности молодежи во всех сферах международного сотрудничества. Для чего необходимо создание молодежной палаты при институтах Союзного государства.Молодежная политика Союзного государства должна быть продолжением национальных политик, призванных прививать идеал развития, идеал сотрудничества самой активной категории населения. Для наполнения интеграционных процессов союзного строительства позитивной повесткой необходимо создание целевого фонда поддержки гражданских инициатив", - считает заместитель председателя молодежного объединения "Русь молодая" Андрей Сыч."Международный форум лидеров НКО Cоюзного государства - это пилотный проект, мы решили сместить акцент больше в региональный формат. Очень важно устанавливать горизонтальные связи между общественными организациями Беларуси и России, что будет способствовать большему вовлечению гражданского общества в процесс союзного строительства. Особенно это важно, когда дело касается молодежных проектов. Необходимо создавать инструменты поддержки молодежных инициатив в рамках нашего Союзного государства, возможно в форме Союзного фонда. Важной инициативой, на мой взгляд, стало бы формирование молодежного общественного совета или палаты. Наше интеграционное пространство постоянно нуждается в притоке новых идей и смыслов, почему бы не выслушать молодое поколение, которому, по сути, продолжать строительство Союзного проекта", - пояснил Сергей Лущ. Как сообщили порталу "Наш Гомель" организаторы Международного форума, по итогам мероприятия будет составлена резолюция и направлена в Постоянный комитет Союзного государства.
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