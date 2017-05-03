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Ветераны в Витебске расскажут об основах воспитания поколения победителей
04.05.2017 08:48 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Диалог поколений "Цветы Великой Победы" пройдет сегодня на базе Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ."Каждое новое поколение вносит в копилку побед страны свои успехи. Что является залогом наших побед? Что нас объединяет? Как воспитывать современную молодежь, чтобы она была так же предана своей Родине, как и поколение победителей? Эти и другие актуальные вопросы будут обсуждаться в Диалоге поколений "Цветы Великой Победы". Мы ожидаем, что ребята, а это около 80 представителей актива БРСМ, в основном студенчество, прислушаются к пожеланиям ветеранов и сами включатся в дискуссию, из которой обязательно вынесут для себя что-то полезное", - отметили в обкоме БРСМ. Молодежь живее воспринимает информацию, когда общение сопровождается интерактивом, действием. Поэтому участники мероприятия в лазертаг-тире попробуют силы в стрельбе из габаритных макетов оружия времен Великой Отечественной войны. Диалог поколений является неотъемлемой частью республиканского патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы", транслируя в общество главный посыл - уважение к истории страны, благодарность старшему поколению за возможность жить и трудиться в мирной Беларуси, стремление продолжать лучшие традиции дедов и отцов, укреплять процветание белорусского государства.-0-
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Молодежь живее воспринимает информацию, когда общение сопровождается интерактивом, действием. Поэтому участники мероприятия в лазертаг-тире попробуют силы в...
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