﻿ Ветераны в Витебске расскажут об основах воспитания поколения победителей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветераны в Витебске расскажут об основах воспитания поколения победителей

04.05.2017 08:48 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
4 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Диалог поколений "Цветы Великой Победы" пройдет сегодня на базе Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ."Каждое новое поколение вносит в копилку побед страны свои успехи. Что является залогом наших побед? Что нас объединяет? Как воспитывать современную молодежь, чтобы она была так же предана своей Родине, как и поколение победителей? Эти и другие актуальные вопросы будут обсуждаться в Диалоге поколений "Цветы Великой Победы". Мы ожидаем, что ребята, а это около 80 представителей актива БРСМ, в основном студенчество, прислушаются к пожеланиям ветеранов и сами включатся в дискуссию, из которой обязательно вынесут для себя что-то полезное", - отметили в обкоме БРСМ. Молодежь живее воспринимает информацию, когда общение сопровождается интерактивом, действием. Поэтому участники мероприятия в лазертаг-тире попробуют силы в стрельбе из габаритных макетов оружия времен Великой Отечественной войны. Диалог поколений является неотъемлемой частью республиканского патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы", транслируя в общество главный посыл - уважение к истории страны, благодарность старшему поколению за возможность жить и трудиться в мирной Беларуси, стремление продолжать лучшие традиции дедов и отцов, укреплять процветание белорусского государства.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежь живее воспринимает информацию, когда общение сопровождается интерактивом, действием. Поэтому участники мероприятия в лазертаг-тире попробуют силы в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Лучшего "Маладога гаспадара" выберут в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика