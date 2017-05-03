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Лучшего "Маладога гаспадара" выберут в Могилевской области
04.05.2017 07:54 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилевской области 5 мая проведут областной конкурс "Малады гаспадар". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете Белорусского профсоюза работников АПК.Участниками состязания станут 23 работника предприятий сельского хозяйства от 18 до 35 лет. Среди конкурсантов - агрономы, зоотехники, ветврачи, водители, трактористы, преподаватели, учащиеся и другие представители отрасли.Молодые люди, которые представят все районы области, выйдут на сцену Дома культуры Могилевского агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского. Они будут соревноваться в нескольких конкурсах.Участникам предстоит рассказать о себе, трудовой деятельности, семье и увлечениях в визитке, пройти "Курс маладога гаспадара", "Состязание интеллектуалов", подготовить творческое выступление, а также на скорость поменять колесо, максимальное количество раз выжать 24-килограммовую гирю. Одним из этапов станет конкурс "Самоделкин" - выставка-демонстрация предметов домашнего обихода, сделанных руками участников. Совместно с жюри эти работы оценит экспертная группа по нескольким параметрам: внешний вид, оригинальность идеи и практическая ценность.Победителем областного конкурса станет участник, набравший наибольшее количество баллов. Жюри определит первое, второе и третье места, а также вручит поощрительный диплом "За самые умелые руки", "Многодетному отцу", приз "Зрительских симпатий". Кроме того, участников наградят ценными подарками и тортами.По словам председателя жюри, председателя Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктора Гейделя, конкурс направлен на повышение престижа работы в сельском хозяйстве, стимулирование роста профессионального мастерства и мотивацию профсоюзного членства, эстетическое воспитание сельской молодежи, повышение интереса к культурному отдыху.-0-
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Участниками состязания станут 23 работника предприятий сельского хозяйства от 18 до 35 лет. Среди конкурсантов - агрономы, зоотехники, ветврачи, водители,...
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