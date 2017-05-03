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Столичные бизнесмены бесплатно проконсультируют витебских предпринимателей, открывающих свое дело

04.05.2017 07:44 — Новости регионов | БелТА  
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Столичные бизнесмены бесплатно проконсультируют витебских предпринимателей, открывающих свое дело
4 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Столичные бизнесмены бесплатно проконсультируют витебских предпринимателей, открывающих свое дело, сообщили БЕЛТА в Витебском государственном технологическом университете.Своеобразный День эксперта в вузе проведут 13 мая. Ведущие бизнес-эксперты из Минска в сфере IT, недвижимости, услуг будут давать индивидуальные консультации витебским предпринимателям, участникам городской стартап-школы и специалистам в различных областях, которые планируют запустить свой бизнес. Все они помимо полезных советов получат возможность представить стартапы. Кроме того, участников ожидают мастер-классы, призы и много нетворкинга, то есть искусства построения профессиональных отношений.Участие в программе бесплатное, нужно лишь пройти регистрацию на сайте мероприятия. День эксперта проводится Витебским государственным технологическим университетом в партнерстве с объединением "Общество содействия инновационному бизнесу" (ОСИБ) по проекту "Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси", реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).-0-
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Своеобразный День эксперта в вузе проведут 13 мая. Ведущие бизнес-эксперты из Минска в сфере IT, недвижимости, услуг будут давать индивидуальные консультации...

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