|
Минские аптеки "Белфармации" предоставят ветеранам войны скидки
04.05.2017 07:10 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские аптеки РУП "Белфармация" с 5 по 14 мая предоставят ветеранам Великой Отечественной войны скидки. Такая информация размещена на сайте государственной аптечной сети, сообщает БЕЛТА.При покупке отечественных лекарственных средств будет предоставляться 12-процентная скидка с розничной цены, импортных - 5%. Скидка предоставляется при предъявлении удостоверения участника Великой Отечественной войны. Кроме того, 5-6 мая с 10.00 до 15.00 в аптеках "Белфармации" будет проходить акция "С заботой о здоровье ветеранов", в которой примут участие медицинские работники и представители производителей лекарственных средств. Ветеранам и инвалидам войны будет предложена консультативная помощь, даны рекомендации по применению лекарств, предоставлена возможность измерить давление. 5 мая акция пройдет в аптеках №1 (по адресу ул.В.Хоружей, 24); №25 (ул.О.Кошевого, 10); №45 (ул.Голодеда, 63); №90 (ул.Нестерова, 51); №106 (ул.Притыцкого, 78). На следующий день, 6 мая, акция будет проводиться в аптеках №13 (просп.Независимости, 16); №17 (просп.Независимости, 119); №32 (просп.Независимости, 87); №97 (ул.Жуковского, 10); №57 (просп.Рокоссовского, 114). РУП "Белфармация" - одна из крупнейших государственных аптечных сетей Беларуси.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При покупке отечественных лекарственных средств будет предоставляться 12-процентная скидка с розничной цены, импортных - 5%. Скидка предоставляется при...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)
Комментарии