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Строительство детских поликлиник в минских микрорайонах Лошица-9 и Сухарево-3 запланировано на 2018 год
04.05.2017 12:34 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начало строительства детских поликлиник в минских микрорайонах Лошица-9 и Сухарево-3 запланировано на 2018 год, заявила сегодня на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец."Продолжаются работы по проектированию детских поликлиник в микрорайонах Лошица-9, Сухарево-3. Это будут достаточно мощные поликлиники на 480 посещений в смену. Начало строительства поликлиник в Лошице-9 и Сухарево-3 запланировано на 2018 год", - отметила Людмила Луговец. Также, по ее словам, проектируется многопрофильная поликлиника на 850 посещений в смену в микрорайоне Восточный.Людмила Луговец рассказала, что запланирован ввод нескольких амбулаторий. "Мы говорим про амбулаторию в жилом квартале "Магистр" на 100 посещений в смену, в Советском районе на ул. Коржа-Саблина - тоже амбулатория. И, конечно, амбулаторно-поликлиническое учреждение в жилом комплексе "Лазурит" на ул. Нарочанской. Средние сроки строительства - 2-3 года. Обычно за это время мы получаем хорошо оснащенные, готовые к использованию объекты", - пояснила она.-0-
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Строительство детских поликлиник в минских микрорайонах Лошица-9 и Сухарево-3 запланировано на 2018 год
"Продолжаются работы по проектированию детских поликлиник в микрорайонах Лошица-9, Сухарево-3. Это будут достаточно мощные поликлиники на 480 посещений в смену", -...
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