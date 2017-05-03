4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Предприятия АПК Гродненской области получили возможность улучшить свое финансовое положение и жизнеспособность. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал губернатор Владимир Кравцов, комментируя указ № 136 "О вопросах организаций агропромышленного комплекса Гродненской области", опубликованный сегодня на Национальном правовом интернет-портале."Это очень важный для перерабатывающих предприятий региона указ, он даст возможность снизить финансовую нагрузку и в итоге повысить эффективность их работы", - отметил губернатор. Он поручил облсельхозпроду в сжатые сроки провести предусмотренную по указу работу по эмиссии облигаций и завершить ее в течение месяца. Указ №136 предусматривает реструктуризацию кредитных обязательств перед ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" девяти предприятий агропромышленного сектора. Среди них Волковысское ОАО "Беллакт", ГУП "Облсельхозтехника", ОАО "Дятловский сыродельный завод", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Лидский мясокомбинат", ОАО "Молочная компания Новогрудские Дары". Предусмотренные в указе меры господдержки распространяются также на Ошмянский и Слонимский мясокомбинаты, Щучинский маслосырзавод. Положения документа предусматривают выпуск облигаций на сумму образовавшейся на 1 февраля 2017 году у предприятий задолженности по кредитам перед банками на осуществление текущей деятельности. Эмиссия будет произведена за средства областного и республиканского бюджетов. Таким образом, облисполком приобретает путем выкупа облигаций активы предприятий (заключаются договоры уступки требований с банком), предприятия АПК будут нести обязательства уже перед облисполкомом. За счет этого они получают отсрочку в погашении обязательств на два года (через такой период начнется погашение облигаций). График возврата задолженности по истечении двух лет также будет поэтапным, а размер ежемесячных платежей согласовываться с облисполкомом по каждому предприятию. Облисполком с июля 2018 по июль 2024 года поэтапно будет увеличивать долю Гродненской области в уставных фондах этих предприятий на сумму уплаченного процентного дохода по облигациям. Как подчеркнули в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, условием оказания организациям господдержки в соответствии с указом является их эффективная работа - достижение по итогам календарного года, в котором применялись меры поддержки, показателей по темпам роста производительности труда и рентабельности продаж.-0-
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