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Торговые организации Минска проводят распродажи по сниженным ценам к 9 Мая
04.05.2017 13:35 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые организации Минска совместно с промышленными предприятиями проводят выставки-продажи и распродажи по сниженным ценам, приуроченные к 9 Мая, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.Так, ОАО "ЦУМ Минск" 9 мая предоставляет скидку 20% на весь ассортимент трикотажных изделий ОАО "Свитанок" и "Купалинка"; 25% - на весь ассортимент ОАО "Алеся"; 20% - на детские льняные пледы РУПТП "Оршанский льнокомбинат"; с 1 по 9 мая объявлена скидка 17% на весь ассортимент ОАО "Элод", с 13 апреля по 13 мая - скидка 20% на весь ассортимент ООО "Ивента"; с 5 по 31 мая - 20% на отдельные модели обуви СЗАО "Отико" и ООО УКХ "Марко", с 5 по 9 мая - 20% на сумки-тележки хозяйственные ООО "Мон Ами", а также предлагаются отдельные товары (швейные, текстильные, хозяйственные) по специальным ценам.ОАО "ГУМ" 4 мая проводит акцию "Щедрый день" с предоставлением скидки 20% на все непродовольственные товары; с 5 по 7 мая объявлена скидка по дисконтной карте 22% на непродовольственные товары и 7% на продовольственные товары при покупке на Br15, а также доставка и подъем на этаж крупногабаритных товаров.ООО "Торговый дом "На Немиге" предоставляет скидки 10% на холодильники и морозильники "Атлант", телевизоры и печи СВЧ "Горизонт", плиты газовые производства СП ОАО "Брестгазоаппарат"; 45% - на трикотажные изделия ОАО "Свитанок" и ОАО "8 Марта", 30% - на обувь холдинга "Марко", 10% - на кожгалантерейные товары ОАО "Галантэя", ковры и ковровые изделия ОАО "Витебские ковры", от 5% до 40% - на парфюмерно-косметические и хозяйственные товары отечественного и импортного производства.УП "Универмаг "Беларусь" 9 мая для ветеранов ВОВ и приравненным к ним лиц предоставит скидку 25% на все непродовольственные товары и вручит дисконтную карту универмага в подарок. Кроме того, будут бесплатно предоставлены дополнительные услуги (подгонка швейных изделий, оверлочивание ковровых изделий, доставка и подъем на этаж крупногабаритных товаров). Предусмотрены скидки от 70% до 90% на отдельные модели детских верхних трикотажных изделий ООО "Форсита"; 35% - на отдельные модели фуфаек женских ООО "Инколор плюс"; 20% - на корсетные изделия ИП Бендега П.Е. При каждой разовой покупке одного изделия из золота ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - в подарок серьги-пуссеты из серебра.ТКУП "Блискавица" с 5 по 10 мая для ветеранов ВОВ предоставляет скидку 15% на все непродовольственные товары, проводится расширенная продажа эмалированной посуды ЗАО "ТВК" со скидкой 20%. 5 и 9 мая скидка 15% распространяется на всех покупателей при покупке непродовольственных товаров. С 1 по 15 мая проводятся совместные мероприятия с предприятиями промышленности ООО "МедеяСтиль", ОАО "Красный Октябрь", ПУП "Сан Марко", ОАО "Гродненская обувная фабрика "Неман", ЗАО "Калинка" - предоставляется скидка до 25%.В УП "Кирмаш" с 1 по 9 мая для ветеранов ВОВ скидка 15% на все непродовольственные товары.В фирменной торговой сети также проводят акции с предоставлением скидок: ОАО "Амкодор-Белвар" - 7 мая скидка 7% на весь ассортимент товаров; МО ОАО "Луч" - снижение торговой надбавки до 15% на весенне-летний ассортимент женской, мужской и детской обуви; ОАО "БПХО" (торговая марка "Блакiт") с 1 по 31 мая предлагает "5 горячих товаров" со скидкой до 50%; ОАО "Полесье" - с 1 по 10 мая скидка 15% на трикотажные изделия и 10% на пряжу; ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова УКХ "БелОМО" - с 7 по 11 мая скидка 10% на все товары холдинга; ОАО "Витебские ковры" - с 1 по 10 мая скидка до 20% на ковровые изделия.ОАО "Калинка", ОАО "Минский механический завод им. С.И.Вавилова УКХ "БелОМО" и др. проводят акции со снижением цен и вручением подарков в фирменной торговой сети.Акции и скидки на продовольственные товары также будут проводиться в торговых объектах различных форм собственности.-0-
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ОАО "ГУМ" 4 мая проводит акцию "Щедрый день" с предоставлением скидки 20% на все непродовольственные товары; с 5 по 7 мая объявлена скидка по дисконтной карте 22% на...
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