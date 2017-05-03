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Делегация Чэнду намерена обсудить на форуме в Гомеле сотрудничество в промышленности и логистике
04.05.2017 14:11 — Новости регионов | БелТА
Фото из архитва4 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Официальная делегация китайского города Чэнду (провинция Сычуань) во главе с вице-мэром примет участие в Гомельском экономическом форуме, который пройдет 19 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе международного сотрудничества облисполкома. В составе делегации будут члены правительства города, которые курируют конкретные отрасли хозяйственной и социальной деятельности. В частности, в сферу интересов гостей из Китая входят инвестиции, промышленность, транспортная логистика, товаропроводящие сети и некоторые другие направления. Представительные делегации прибудут на форум и из других стран. Так, делегацию из Чернигова (Украина) возглавит заместитель председателя областной государственной администрации. Заявки на участие в мероприятии поступили из пяти областных администраций России, от руководителей дипломатических миссий Пакистана и Казахстана, некоторых других официальных лиц. Гомельский экономический форум проводится с 2004 года и зарекомендовал себя как эффективная площадка для старта инвестпроектов. В нынешнем году на форуме будет представлено более 150 инвестиционных проектов, касающихся 15 отраслей народного хозяйства: деревообрабатывающая отрасль, переработка вторичных материальных ресурсов, производство пищевых продуктов, туризм и т.д. Как отмечают специалисты, особый интерес могут вызвать проекты, для реализации которых можно использовать местные сырьевые ресурсы, в том числе сельскохозяйственную продукцию, лес, строительные материалы, дикорастущую продукцию, различные виды полезных ископаемых.-0-
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В составе делегации будут члены правительства города, которые курируют конкретные отрасли хозяйственной и социальной деятельности.
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