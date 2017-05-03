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Более 200 новых предприятий создано за январь-март в Брестской области
04.05.2017 14:05 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за январь-март текущего года создано 217 новых микро- и малых организаций, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела предпринимательства облисполкома Александр Малыха. В 2017 году в регионе планируется открыть 685 новых предприятий. Почти треть из них зарегистрирована в I квартале. Больше всего микро- и малых организаций появилось в областном центре - 114. В лидерах также Барановичи и район (32), Пинск (13), Кобринский и Брестский районы (по 8). Чаще всего бизнесмены организуют собственное дело в сферах торговли, оказания услуг, производства. Для субъектов предпринимательства в области подобран 81 земельный участок общей площадью 111 га. Кроме того, им предлагаются 112 участков для реализации инвестиционных проектов.Александр Малыха отметил, что в нынешнем году сумма средств, направляемых на государственную финансовую поддержку предпринимательства, по сравнению с 2016-м увеличена практически в 2,6 раза, в том числе на льготное кредитование - в 2,3 раза. "Для развития малого и среднего бизнеса у нас выделен кредит в Br2,3 млн. В настоящее время уже более Br340 тыс. выдано. В банках находятся в разработке еще несколько проектов. Предусмотрены субсидии в размере Br230 тыс. для центров поддержки предпринимательства", - рассказал начальник отдела предпринимательства. В регионе работает восемь центров предпринимательства: в Барановичах, Пинске, Кобрине, Столине и четыре - в Бресте. На базе Брестского технопарка функционирует бизнес-инкубатор. Подобный объект скоро заработает в Барановичах.В Брестской области действуют около 10,2 тыс. микро- и малых предприятий, 325 средних организаций, а также более 32 тыс. индивидуальных предпринимателей. За январь-март от этой категории плательщиков в консолидированный бюджет области поступило Br104,5 млн, или 34,4% налоговых поступлений региона.-0-
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В 2017 году в регионе планируется открыть 685 новых предприятий. Почти треть из них зарегистрирована в I квартале. Больше всего микро- и малых организаций появилось в...
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