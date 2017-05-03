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Светодинамические пилоны в виде государственного флага впервые украсили Минск ко Дню Победы
04.05.2017 14:44 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске практически завершены работы по украшению города к празднования Дня Победы. Осталось оформить лишь районные площадки для проведения торжественных мероприятий, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора ГП "Минскреклама" Татьяна Калитина."Работы по украшению Минска к празднованию Дня Победы осуществлялись по утвержденному графику и завершены на 99%. К 7 мая планируется оформить районные площадки, и это станет заключительным штрихом праздничного антуража. Останутся только рабочие моменты по оформлению Площади Победы с учетом проведения там мероприятий 9 мая как в утреннее, так и в вечернее время", - отметила Татьяна Калитина.Новинкой праздничного оформления столицы в нынешнем году стали 48 светодинамических вертикальных пилонов в виде государственного флага, каждый элемент которых имеет зеркальный эффект. Они размещены, в частности, на проспекте Победителей в районе Парка Победы, возле стелы "Минск - город-герой". После праздника 9 Мая их планируется сохранить в городском интерьере. Тематическими плакаты с изображением героев военных лет, наград Великой Отечественной войны, фрагментов военных картин со строками фронтовых песен появились в различных административных районах столицы, в том числе на проспектах Независимости, Победителей, на некоторых участках МКАД.Особая атмосфера создана на площадях Независимости, Октябрьской, Победы. Так, на площади Независимости фасад здания БГПУ им. Максима Танка украсило панно, на создание которого потребовалось 7 тыс. флажков из ткани. На нем изображен монумент Победы на фоне голубого неба, государственный флаг Беларуси, надписи и бутоньерка с яблоневым цветом, ставшая символом праздника Победы. Примечательно, что за все годы оформления панно, его композиция еще ни разу не повторялась.По словам Татьяны Калитиной, Минск к празднованию Дня Победы оформлялся в традиционном стиле: использовались цвета государственного флага, ясного неба, изображение яблоневого цвета. В целом, в городе установлены более 70 тематических декоративных конструкций.Главным мероприятием в столице 9 мая станет церемония возложения венков и цветов на Площади Победы. Здесь же разместится подиум для оркестра, партер на 600 мест, вокруг площади установят несколько трибун для зрителей. Эти сооружения предназначены для проведения праздничного концерта телепроекта "Площадь Победы - 2017". В концертной программе будут театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу, которое пройдет впервые в Минске на двух зданиях позади монумента Победы в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.Вечером 30 залпами будет дан праздничный салют, начало которого запланировано на 23.00.-0-
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Новинкой праздничного оформления столицы в нынешнем году стали 48 светодинамических вертикальных пилонов в виде государственного флага, каждый элемент которых...
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