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Время работы участковых медсестер увеличено в поликлиниках Минска с мая

04.05.2017 14:40 — Новости регионов | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время работы участковых медицинских сестер увеличено в поликлиниках г. Минска с мая текущего года, сообщила начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.Продолжительность работы медицинских сестер непосредственно на своем участке увеличивается ежедневно до двух часов к основному времени, проинформировала она.Людмила Луговец объяснила нововведение на примере. Доктор ведет прием вместе с медсестрой. После окончания приема доктор уходит на назначения и визиты, медицинская сестра остается в этом кабинете и может принимать пациентов, которые приходят за получением направления на сдачу анализов, флюорографию. Причем выписки и другие документы она готовит под контролем заведующей отделением. Самый важный момент работы медсестры - это приглашение на диспансеризацию, особенно лиц, которые два года и более не обращались в поликлиники, добавила представитель Мингорисполкома.Она также добавила, что в учреждениях здравоохранения Минска работают так называемые автоматизированные комплексные системы, в которые заложено приглашать людей на диспансеризацию. На обследование могут пригласить по телефону либо по почте с указанием данных участкового врача и его графика работы.-0-Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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Продолжительность работы медицинских сестер непосредственно на своем участке увеличивается ежедневно до двух часов к основному времени.

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