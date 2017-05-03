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Лесной образовательный экоцентр открыли в старинном парке "Горни"
04.05.2017 15:05 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лесной образовательный экоцентр открылся в старинном парке "Горни" Лидского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ПРООН.Экологический образовательный центр появился на территории памятника природы местного значения парк "Горни" в Лидском лесхозе. Он создан общественным объединением "Белорусское ботаническое общество" в партнерстве с Лидским лесхозом и Институтом экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси по масштабному проекту Программы развития ООН "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике". Новый центр включает в себя музей лесного хозяйства Гродненщины, экологический класс для школьников, домик "В гостях у пчел" на территории пасеки. Оснащенный по последнему слову техники экокласс разместился в историческом здании Лидского лесничества, построенном в 1937 году. Он станет современной образовательной площадкой для школьников по изучению растительного и животного мира. Музей лесного хозяйства открыт в помещении шишкосушилки (1972 год постройки), которая считалась в свое время одной из лучших в республике. В музее, кроме презентации самого процесса сушки шишек и получения семян, разместилась экспозиция формы лесничих прошлых лет, а также информация о 140-летней истории лесхоза. В домике "В гостях у пчел" пасечник расскажет о нюансах сбора меда, устройстве улья и семейной иерархии пчелиной семьи, а также угостит медом и травяным чаем.Для экоцентра в парке разработаны пешие, водные и велосипедные экологические тропы, создана детская экологическая тропа "Лукоморье" - аллея сказок, населенная мифическими персонажами, воссозданными лидским мастером резьбы по дереву Иваном Микулко.Центр призван создать условия для развития экотуризма и обучения устойчивому лесопользованию и лесоуправлению, а также помочь сохранить уникальный дендропарк. При реализации инициативы территория заложенного еще в 1881 году парка "Горни", где более полусотни деревьев, включая редкие виды, растут уже более ста лет, обустроена и облагорожена. Помимо скульптур, спортивной площадки, детских игровых комплексов здесь появилась беседка для проведения свадебных торжеств. Молодожены смогут посадить в уникальном парке свое собственное "семейное" дерево.Проект "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемый Европейским союзом и реализуемый Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, начал функционировать в январе 2015 года, в текущем году он завершается. Всего по проекту в стране реализуются 23 пилотные инициативы, бюджет проекта составляет 5 млн евро.-0-
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Экологический образовательный центр появился на территории памятника природы местного значения парк "Горни" в Лидском лесхозе.
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