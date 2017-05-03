ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске изменен режим работы маршрутных такси 6, 8 и 9 мая

04.05.2017 15:57 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменен режим работы маршрутных такси 6, 8 и 9 мая, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".Так, в связи с переносом рабочих дней маршрутные такси будут работать 6 мая по графику пятницы, 8 и 9 мая - по графику воскресенья.Вместе с тем 8 мая работа маршрутных такси № 1097-ТК "ТЦ Ждановичи - ДС Ангарская-4", № 1109-ТК "ДС Шабаны - ТЦ Ждановичи" будет организована по графику понедельника, а работа маршрутных такси № 1026-ТК "ТЦ Ждановичи - Авторынок", № 1051-ТК "Комаровский рынок - ТЦ Ждановичи" не планируется.Пригородное маршрутное такси № 1582-ТК "Ст.м. Могилевская - Загорье" будет курсировать 6 мая по графику выходного дня, 8 мая - по графику понедельника.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, в связи с переносом рабочих дней маршрутные такси будут работать 6 мая по графику пятницы, 8 и 9 мая - по графику воскресенья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Лесной образовательный экоцентр открыли в старинном парке "Горни"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика