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В Минске изменен режим работы маршрутных такси 6, 8 и 9 мая
04.05.2017 15:57 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменен режим работы маршрутных такси 6, 8 и 9 мая, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".Так, в связи с переносом рабочих дней маршрутные такси будут работать 6 мая по графику пятницы, 8 и 9 мая - по графику воскресенья.Вместе с тем 8 мая работа маршрутных такси № 1097-ТК "ТЦ Ждановичи - ДС Ангарская-4", № 1109-ТК "ДС Шабаны - ТЦ Ждановичи" будет организована по графику понедельника, а работа маршрутных такси № 1026-ТК "ТЦ Ждановичи - Авторынок", № 1051-ТК "Комаровский рынок - ТЦ Ждановичи" не планируется.Пригородное маршрутное такси № 1582-ТК "Ст.м. Могилевская - Загорье" будет курсировать 6 мая по графику выходного дня, 8 мая - по графику понедельника.-0-
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Так, в связи с переносом рабочих дней маршрутные такси будут работать 6 мая по графику пятницы, 8 и 9 мая - по графику воскресенья.
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