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В Минске изменена работа маршрутов пассажирского транспорта 6-9 мая

04.05.2017 16:18 — Новости регионов | БелТА  
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В Минске изменена работа маршрутов пассажирского транспорта 6-9 мая
Фото из архива
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменена работа маршрутов пассажирского транспорта 6-9 мая, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".В связи с переносом рабочих дней работа пассажирского транспорта будет организована по следующим графикам: 6 мая городские, пригородные и междугородные маршруты - по графику пятницы; 7 мая троллейбусные, пригородные, междугородные маршруты - по графику субботы, городские автобусные и трамвайные маршруты - по графику воскресенья; 8 мая городские, пригородные маршруты - по графику воскресенья, междугородные - по графику будних дней. 9 мая городские, пригородные и междугородные маршруты будут работать по графику воскресенья. Как уже сообщалось, 6 мая столичный метрополитен будет работать по графику обычного рабочего дня, 7 и 8 мая - по графику воскресного дня. Некоторые изменения в работе подземки планируются в праздничный день 9 мая. В целом движение поездов будет организовано по графику выходного дня. Вместе с тем с 19.30 и до 24.00 интервалы движения поездов по обеим линиям составят 3 минуты. Кроме того, в связи с проведением городских торжественных мероприятий и праздничных гуляний возможны изменения режима работы станций "Площадь Победы" и "Октябрьская". На случай увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Как уже сообщалось, 6 мая столичный метрополитен будет работать по графику обычного рабочего дня, 7 и 8 мая - по графику воскресного дня.

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