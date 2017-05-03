|
В Минске планируется внедрить онлайн-атлас закрепления территорий для благоустройства
04.05.2017 16:08 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется внедрить единый электронный онлайн-атлас закрепления за субъектами хозяйствования территорий для содержания и благоустройства. Этот вопрос рассматривался сегодня на заседании Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.Как отметила исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, повышение уровня благоустройства, обеспечение чистоты на городских объектах и территориях находятся на постоянном контроле. Администрациями районов города ведется работа по закреплению территории столицы для содержания и благоустройства за юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. Так, администрации районов разрабатывают и утверждают схемы закрепления территорий с установлением конкретных границ для каждого субъекта хозяйствования, а те в свою очередь должны обеспечивать там чистоту и порядок. В качестве позитивного примера Марина Малаева привела Белорусский государственный университет культуры и искусств, гимназию №6 Минска и товарищество собственников здания по ул. Кульман, 5б - они демонстрируют ответственное отношение к содержанию закрепленной за ними территории. Вместе с тем некоторые субъекты хозяйствования по-прежнему считают, что поддержание порядка на территории, где они расположены, - дело исключительно коммунальных служб.По оперативным данным, в Минске разработано 11 472 схемы. Причем работа по закреплению и перезакреплению территорий проводится постоянно, ведь при смене собственников, арендаторов и землепользователей, при изъятии и возврате земельных участков в состав земель общего пользования (объекты строительства) необходимо оперативное обновление схем закрепления. Для этого во Фрунзенском районе, пока единственном районе столицы, используется компьютерная программа, которая объединяет все закрепления территорий, в том числе за коммунальными службами в единый электронный онлайн-атлас. Это позволяет в любой момент получить информацию о субъекте хозяйствования, предоставленном ему земельном участке, границах закрепления и их площадях. Кроме того, использование данного программного продукта дает возможность автоматически формировать электронный реестр закрепленных территорий с указанием адресов, названий субъектов, а также собственных и закрепленных площадей. "Практику закрепления территорий с использованием компьютерных программ следует продолжить, - считает Марина Малаева. - Для дальнейшего совершенствования работы и оперативного принятия мер по содержанию территории необходима также разработка единого кадастра закрепленных территорий".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрациями районов города ведется работа по закреплению территории столицы для содержания и благоустройства за юридическими и физическими лицами, в том...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)
Комментарии