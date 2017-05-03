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Проект "Цветы Великой Победы" и его символ объединили сотни тысяч белорусов - Беляков
04.05.2017 16:33 — Новости регионов | БелТА
Андрей Беляков. Фото из архива4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект "Цветы Великой Победы" и его символ объединили сотни тысяч белорусов, заявил сегодня журналистам первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Андрей Беляков, который принял участие в отчетно-выборной конференции Гродненской областной организации ОО "БРСМ", передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня мы решаем, как дальше развивать наш проект "100 идей для Беларуси", проекты для работающей молодежи, студенчества, студотрядовского движения. Несмотря на неплохие результаты, нам всегда есть над чем работать. Причем традиционно, как и на этом мероприятии, самые эффективные решения мы вырабатываем путем диалога", - рассказал Андрей Беляков. По его словам, важно, что конференция проводится в канун Дня Победы. БРСМ большое внимание уделяет патриотическому воспитанию. Одно из направлений работы - проект "Цветы Великой Победы". "Приятно, что он объединил сотни тысяч белорусов. И его символ - одна из идей молодежи, которая нашла свое воплощение", - отметил первый секретарь БРСМ.Он подчеркнул, что одна из главных задач организации состоит в том, чтобы подобных проектов было как можно больше, чтобы молодые люди чувствовали отдачу. "Они должны понимать, что придя в организацию, они смогут себя реализовать, найти новых друзей, открыть для себя науку, творчество, спорт. Чем больше будет таких ребят и таких инициатив - тем сильнее будет союз молодежи", - отметил Андрей Беляков. Он напомнил, что сегодня в БРСМ состоит около полумиллиона молодых граждан страны.Во время конференции был избран областной комитет, областная контрольная комиссия организации, а также делегаты от Гродненской области для участия в Съезде ОО "БРСМ".-0-
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Во время конференции был избран областной комитет, областная контрольная комиссия организации, а также делегаты от Гродненской области для участия в Съезде ОО...
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