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Центральное мероприятие ко Дню Победы в Минской области состоится на Кургане Славы
04.05.2017 16:23 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областное праздничное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоится на Кургане Славы 6 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.На главной площадке мемориального комплекса пройдет торжественный митинг (начало в 12.00) с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей Минского облисполкома, гор- и райисполкомов, республиканских органов госуправления, депутатов Палаты представителей, а также членов Совета Республики.Во время праздничного мероприятия будут работать тематические площадки. Среди них - "Был месяц май", концертная программа с участием любительских коллективов и отдельных исполнителей Минской области; спортивная площадка (дартс, армрестлинг, фигурное вождение велосипеда и др.); площадка авиамодельного спорта ДОСААФ; выставка технического творчества и центров патриотического воспитания молодежи учреждений образования. Также запланирована работа фотозоны "Солдатский привал" и театрализованная программа с участием заслуженного любительского коллектива Беларуси - драматического театра "Відарыс" Дворца культуры им. М.Горького (Борисов), народного клуба самодеятельных поэтов и композиторов "Жывіца" Минского областного центра народного творчества и народного любительского объединения "В кругу друзей" Жодинского городского центра культуры, любительских коллективов Несвижского района.Для участников и гостей областного торжественного мероприятия будет организована работа торговли и общественного питания, полевых кухонь, выступление инструментальных ансамблей, гармонистов, баянистов, солистов, костюмированных в военную форму времен Великой Отечественной войны.Планы мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Великой Победы, утверждены в каждом районе столичного региона и в Жодино. В честь знаменательной даты состоятся митинги с участием ветеранов, возложения цветов к памятникам воинам и воинским захоронениям, торжественные вечера, праздничные концерты, акции.Как сообщили в пресс-центре Минского обкома БРСМ, в государственном мемориальном комплексе "Хатынь" 5 мая состоится акция "Вахта Памяти". В преддверии Дня Победы активисты БРСМ, молодежных отрядов охраны правопорядка почтут память солдат, которые сражались за мирную и независимую Беларусь. Для участников акции пройдет экскурсия по мемориальному комплексу. Начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минской области Павел Игнатов вручит им членские билеты БРСМ, а также рекомендательные письма для поступления в Академию МВД и Могилевский институт МВД.-0-
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На главной площадке мемориального комплекса пройдет торжественный митинг (начало в 12.00) с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей Минского...
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