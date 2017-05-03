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Могилевская область в I квартале увеличила экспорт в Китай более чем в три раза

04.05.2017 17:01 — | БелТА  
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Могилевская область в I квартале увеличила экспорт в Китай более чем в три раза
Фото из архива
4 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличила экспорт в Китай более чем в три раза до $1062,8 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар. Основу экспорта в КНР составила продукция таких предприятий, как "Белшина", "ВМГ-Индустри", "Диомед-инвест", "Пивоварни Хайнекен", "Бабушкина крынка" и других. "В настоящее время наши переработчики сельхозпродукции прорабатывают вопросы с китайскими партнерами об увеличении поставок своих изделий. К примеру, холдинг "Бабушкина крынка" планирует кроме экспорта стерилизованного, сухого цельного и обезжиренного молока, сухой сыворотки, сыра и масла наладить поставки цельномолочной продукции. Переговоры по данному вопросу ведутся с компанией Hunan zhongnan antimony and tungsten co., Ltd из провинции Хунань", - рассказал Руслан Страхар.Могилевский и Бобруйский мясокомбинаты имеют возможность экспорта говядины на китайский рынок в объемах около 1 тыс. т в месяц при условиях достижения договоренности по ценовому фактору после проведения аудита предприятий китайской стороной. "На данный момент основной проблемой, тормозящей экспорт мясной продукции в Китай, является отсутствие сертификации мясоперерабатывающих предприятий на право поставок продукции в КНР", - пояснил собеседник. Приоритетным направлением в промышленном производстве Руслан Страхар назвал сотрудничество с китайской корпорацией "Зумлион" по организации на территории СЭЗ "Могилев" на производственных мощностях завода "Могилевтрансмаш" (филиал МАЗа) выпуска автомобильной спецтехники. В настоящее время зарегистрировано новое юрлицо - белорусско-китайское ООО "Зумлион-МАЗ", ведется подготовка необходимой технической документации."Для нас также важнейшим фактором для выхода на новый качественный уровень взаимоотношений является развитие межрегионального сотрудничества. Так, документы о сотрудничестве в самых различных сферах подписаны с тремя китайскими провинциями - Цзянсу, Хэнань и Хунань, налажены дружественные отношения с городами-партнерами: Могилев-Нанкин, Бобруйск-Шаосин, Бобруйск-Уси, установлены побратимские отношения между Могилевом и Чжэньчжоу. Все это в целом приносит положительные результаты. Как и в прошлом году, мы наблюдаем положительную динамику роста товарооборота: в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос более чем на 75% и составил $8 149,2 тыс.", - отметил председатель комитета экономики.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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Основу экспорта в КНР составила продукция таких предприятий, как "Белшина", "ВМГ-Индустри", "Диомед-инвест", "Пивоварни Хайнекен", "Бабушкина крынка" и других.

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