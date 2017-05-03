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Волонтеры из Гродненской области поучаствуют в многодневном веломарафоне "15 добрых дел"
04.05.2017 17:24 — | БелТА
4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области организуют молодежный благотворительный веломарафон "15 добрых дел". Об этом сегодня во время XXXIII отчетно-выборной конференция областной организации ОО "БРСМ" сообщил второй секретарь обкома Денис Черняк, передает корреспондент БЕЛТА.На 2017 год в регионе запланированы мероприятия, посвященные 15-летию БРСМ. Одним из самых ярких станет марафон "15 добрых дел": волонтеры отправятся в многодневный велопробег, во время которого окажут помощь социальным учреждениям, уязвимой категории граждан, а также благоустроят знаковые объекты. В августе запланировано и проведение международного молодежного лагеря на Августовском канале. "Учитывая возможности безвизового режима, намерены пригласить на четыре дня молодежь Польши, Литвы и, конечно, Беларуси. Программа планируется насыщенная - общение, соревнования, экскурсии", - рассказал Денис Черняк.На заседании отчетно-выборной конференции, участие в которой приняли свыше 200 делегатов со всех районов области, был заслушан отчет о деятельности Гродненской областной организации ОО "БРСМ" в 2014-2017 годах."За этот период численность областной организации увеличилась более чем на 2,5 тыс. человек, в ряды БРСМ было принято свыше 22 тыс. человек. Мы начали реализацию нескольких знаковых проектов. В частности, в 2016 году впервые провели областную патриотическую акцию "И в памяти навеки имена", создав в Гродно и районах области аналог бессмертного полка", - отметил Денис Черняк. Акция будет продолжена и в 2017-м: в праздничной колонне молодежь и жители Гродно пронесут таблички с портретами родственников и героев, прошедших дорогами войны. Кроме того, в рамках акции был создан виртуальный музей памяти, продолжается работа над книгой.Во время конференции также отмечались проекты для молодежи на селе. Положительные отзывы получили Олимпийские сельские игры для молодежи: финал уникальных соревнований приурочили к празднику тружеников села "Дажынкі". Проводить их намерены и в дальнейшем.Продолжен будет и проект Firefighter, реализуемый совместно с МЧС и молодежными отрядами охраны правопорядка. Направлен он на обучение бойцов молодежных отрядов правильному поведению в экстремальных ситуациях и пропаганду здорового образа жизни. Молодежные отряды в летнее время привлекаются для патрулирования водоемов, ликвидации ЧС.Кроме того, во время конференции был избран обком и областная контрольная комиссия организации, а также делегаты от Гродненской области для участия в XXXXIII съезде ОО "БРСМ". Традиционно в присутствии делегатов конференции состоялись заседания I пленума обкома и областной контрольной комиссии, где был избран руководящий состав молодежной организации Гродненщины.-0-
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"Учитывая возможности безвизового режима, намерены пригласить на четыре дня молодежь Польши, Литвы и, конечно, Беларуси. Программа планируется насыщенная -...
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