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В Минске изменяется работа пассажирского транспорта 9 мая из-за праздничных мероприятий

04.05.2017 17:40 — Новости регионов | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 мая в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет изменена работа городского пассажирского транспорта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУ "Столичный транспорт и связь".Так, будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте № 1 с 10.00 до 24.00, на автобусном маршруте № 100 с 12.00 до 24.00. Интервал движения поездов на первой и второй линиях Минского метрополитена в период с 19.30 до 24.00 составит 3 минуты.В связи с возложением венков к Монументу Победы (пл. Победы) с 10.30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 13.00) внесены изменения в трассы движения следующих маршрутов: № 100, 115Э, № 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З.Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов "Парк Горького" и "Захарова" в обоих направлениях; № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З.Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении; № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К.Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке; № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.В связи с проведением праздничного концерта телепроекта "Площадь Победы-2017" (пл. Победы) и салюта в период с 17.00 до окончания мероприятия (ориентировочно в 24.00) будут внесены изменения в трассы движения следующих маршрутов: № 100, 115, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З.Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрута № 100 остановочных пунктов "Парк Горького" и "Захарова" в обоих направлениях; № 300Э, 1400-ТК по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З.Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении; просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской в обратном направлении; № 57 по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К.Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке; № 18, 26 по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З.Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.Для обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничных концертов и салюта (ориентировочно в 23.20) в районе ст.м. "Немига", пл. Победы и стелы "Минск - город-герой" будет задействован резервный подвижной состав автобусов и троллейбусов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В связи с возложением венков к Монументу Победы (пл. Победы) с 10.30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 13.00) внесены изменения в трассы движения следующих...

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