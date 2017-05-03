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В Минской области отключают отопление
04.05.2017 17:57 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области отключают отопление, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела теплового хозяйства и энергетики ГО "ЖКХ Минской области" Татьяна Шмигельская.Отключения отопления в жилфонде центрального региона начались 3 мая. В этот день была прекращена подача тепла в жилые дома в Борисовcком, Дзержинском, Воложинcком, Клецком, Любанском, Столбцовском и Узденском районах. Сегодня отключения продолжились в Молодечненском, Несвижском и Пуховичском районах. По словам Татьяны Шмигельской, некоторые районы ранее уже отключали отопление, однако потом вынуждены были включить его вновь."В своих решениях по поводу отключения систем отопления гор- и райисполкомы руководствуются решением Миноблисполкома, которое было принято еще 4 апреля. Документ не содержит конкретной даты полного отключения. Согласно техническому кодексу установившейся практики (ТКП) в течение трех дней средняя температура наружного воздуха должна составлять плюс 8 градусов, это является основанием для прекращения теплоснабжения", - напомнила Татьяна Шмигельская.Представитель областного ЖКХ отметила, что теплоснабжение социальных объектов сохраняется. В случае понижения температурного фона исполкомам предоставлено право возобновлять подачу тепла в жилфонд.Теплоснабжение административных зданий области прекратилось в апреле. Нынешний отопительный сезон стал одним из наиболее продолжительных в центральном регионе: стартовав в первой декаде октября прошлого года, он еще не завершился.-0-
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Представитель областного ЖКХ отметила, что теплоснабжение социальных объектов сохраняется. В случае понижения температурного фона исполкомам предоставлено...
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