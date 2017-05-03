ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минской области отключают отопление

04.05.2017 17:57 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Минской области отключают отопление
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области отключают отопление, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела теплового хозяйства и энергетики ГО "ЖКХ Минской области" Татьяна Шмигельская.Отключения отопления в жилфонде центрального региона начались 3 мая. В этот день была прекращена подача тепла в жилые дома в Борисовcком, Дзержинском, Воложинcком, Клецком, Любанском, Столбцовском и Узденском районах. Сегодня отключения продолжились в Молодечненском, Несвижском и Пуховичском районах. По словам Татьяны Шмигельской, некоторые районы ранее уже отключали отопление, однако потом вынуждены были включить его вновь."В своих решениях по поводу отключения систем отопления гор- и райисполкомы руководствуются решением Миноблисполкома, которое было принято еще 4 апреля. Документ не содержит конкретной даты полного отключения. Согласно техническому кодексу установившейся практики (ТКП) в течение трех дней средняя температура наружного воздуха должна составлять плюс 8 градусов, это является основанием для прекращения теплоснабжения", - напомнила Татьяна Шмигельская.Представитель областного ЖКХ отметила, что теплоснабжение социальных объектов сохраняется. В случае понижения температурного фона исполкомам предоставлено право возобновлять подачу тепла в жилфонд.Теплоснабжение административных зданий области прекратилось в апреле. Нынешний отопительный сезон стал одним из наиболее продолжительных в центральном регионе: стартовав в первой декаде октября прошлого года, он еще не завершился.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель областного ЖКХ отметила, что теплоснабжение социальных объектов сохраняется. В случае понижения температурного фона исполкомам предоставлено...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске изменяется работа пассажирского транспорта 9 мая из-за праздничных мероприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика