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Регионам России и Беларуси нужно строить экономику совместных предприятий и сырьевых баз - Шерстнев
04.05.2017 19:52 — Новости регионов | БелТА
Николай Шерстнев. Фото из архива4 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Экономика совместных белорусско-российских предприятий, сырьевых зон станет гарантом роста производственной сферы обеих сторон. Такое мнение высказал сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции с представителями региональных и республиканских СМИ, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА."Встречаясь в других регионах России, мы должны на равных разговаривать с их руководителями, дабы понимать друг друга. Иначе нам формируют мнение внешние силы, порой негативное, о той или иной стране, регионе, их политике и стратегии. При личном разговоре, когда, естественно, возникают шероховатости, мы пытаемся их снять. Так формируются личностные, дружеские отношения, на основе которых можно выстраивать экономику, особенно между регионами. А далее диалог нужно вести не столько об установлении торговых отношений, сколько о создании совместных предприятий. Вы знаете о периодически возникающих проблемах на молочно-мясном рынке. То тут, то там завод закрывается. А вот если бы у нас была выстроена экономика совместных белорусско-российских предприятий, сырьевых зон, то есть если бы были построены совместные фермы - никаких мясных и молочных войн бы не было. Это был бы гарант лучшей работы экономики обеих сторон. А за этим подтянутся и общие цены на газ, энергоносители и тому подобное. Это серьезный пласт работы", - считает Николай Шерстнев.Губернатор привел в качестве примера сотрудничества с российскими регионами Астраханскую область, где не хватает сырьевой базы для развития молочного производства. "Они построили завод по переработке молока и производству отдельных видов продуктов, но не запустили, потому что сырья нет. И при моем визите в этот регион у нас сразу возникла тема для разговора. Буквально 12-13 мая наши специалисты поедут на данное предприятие, чтобы проанализировать, посмотреть, что нужно сделать, чтобы совместно запустить завод. Кроме того что отдадим свое сырье, переработаем его там, чем гарантируем работоспособность завода, мы создадим стартовую площадку, чтобы через данное предприятие ввести свой товар на территорию всего региона. Там будут уже наши люди, склады, торговый дом и так далее", - пояснил Николай Шерстнев.Аналогичные вопросы сотрудничества, по его словам, прорабатываются сейчас и с Волгоградской, Брянской, и другими областями.При этом губернатор подчеркнул важность взаимных визитов для установления торгово-экономических контактов между предприятиями, чтобы исключить посредников в поставках белорусской продукции на российские рынки. "Наш товар почти в любом ассортименте востребован на этих рынках, но мы его зачастую продаем через посреднические структуры. Сопоставив цены на российском рынке с отпускной ценой наших предприятий, видим разницу, осевшую в карманах этих посредников. Когда со мной ездили представители предприятий-производителей, они тоже задумались, как поставить товар в российские сети под некую гарантию власти и оставить большую часть прибыли себе. Это непросто: сложно зайти в уже сформированный рынок. Но с помощью таких встреч мы снимаем некоторые вопросы", - заключил глава области.-0-
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Аналогичные вопросы сотрудничества, по его словам, прорабатываются сейчас и с Волгоградской, Брянской, и другими областями.
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