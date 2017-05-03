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Новая схема поддержки микробизнеса и стартапов будет предложена для апробации в Оршанском районе
04.05.2017 20:43 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Витебский облисполком сформулировал предложения по изменениям в поддержку микробизнеса и стартапов для апробации в Оршанском районе. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции с представителями региональных и республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА."Отношения власти и бизнеса за многие годы уже сформированы. Другое дело, сформированы ли условия для развития бизнеса. Здесь еще предстоит многое сделать. Чтобы сегодня раскрутить какой-то инвестпроект, уходит много времени из-за сбора целой папки документов и согласований. Для индивидуальных предпринимателей, которые хотят реализовать себя и обеспечить доходом семью, тоже есть некоторые препятствия. Мы сегодня уже об этом говорили с первым вице-премьером и завтра будем говорить с премьер-министром. Нужно создать совершенно другие условия для развития хотя бы индивидуального предпринимателя, микроорганизаций и на базе Оршанского района опробовать эту схему, рискнуть. Если есть перспективная идея, давайте кредитовать под бизнес-план, а залогом будет само предприятие, имущество. Часть больших проектов, под которые мы даем гарантии, выверяем и страхуемся, все равно не реализуются эффективно. А здесь речь идет о небольших предприятиях, реальной возможности инициативным людям пойти в бизнес. Свои предложения мы внесли и будем настаивать на их апробации на базе Оршанского района", - отметил Николай Шерстнев.Одним из способов привлечь авторов бизнес-идей в банки за кредитами может стать гарантия поддержки Банка развития. В целом с помощью этой структуры могут отбираться перспективные проекты для включения их в программу развития предпринимательства, что обеспечит авторов, с одной стороны, финансированием из областного фонда, а с другой - льготными условиями кредитования. Пока же, не имея более привлекательной системы поддержки, облисполком не может добиться освоения денег, заложенных в программу развития предпринимательства. Даже объявленный в этом году конкурс бизнес-проектов пока собрал только шесть заявок.-0-
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Одним из способов привлечь авторов бизнес-идей в банки за кредитами может стать гарантия поддержки Банка развития
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