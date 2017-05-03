ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люди звонят губернатору, когда местные власти их не слышат - Шерстнев

04.05.2017 21:30 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
4 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Подавляющее большинство обращений на прямые линии губернатора составляют звонки от тех, кто уже прошел все предыдущие ступени и не получил помощи на местах. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции, посвященной Дню печати, Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондент БЕЛТА.Всего за 2016 год в государственной областной, городских и районных газетах региона было опубликовано 258 критических материалов. Органы власти отреагировали на них, приняли меры по устранению недостатков. Что, с одной стороны, говорит об эффективности такой схемы, а с другой, не очень лестно характеризует ответственных лиц на местах. "Когда идут прямые линии у губернатора, как правило, звонят те люди, которые не получили ответа на свой вопрос у местной власти. Особенно с проблемами в сфере ЖКХ. Человек обратился в домоуправление, получил отрицательный ответ, а формируется мнение, что это власть не слышит человека, не реагирует на его просьбы. И тогда он вынужден звонить губернатору. Очень мало было звонков от тех, кто не прошел эти ступеньки. Люди совестливые, обращаются с реальными проблемами. И я на стороне этих людей. Все, что зависит от меня, мы будем делать, чтобы исключить некорректные подходы на местах", - подчеркнул Николай Шерстнев.Подтверждением этому служит то, что каждую новую прямую линию глава области начинает с того, что подводит итог, как выполнены поручения, отданные по прошлым звонкам. В результате проблемы, как правило, решаются быстрее, поскольку их источником является нерадивость и халатность отдельных лиц.В качестве примера губернатор привел недавний случай, когда по центральному республиканскому телеканалу показали сюжет, как в городе Дубровно, который готовится принять областной праздник "Дажынкі-2017", в одном из домов во время ремонта кровли в дождь начало заливать квартиры. "Мой заместитель по строительству выехал на место, чтобы разобраться и определить виновного. Ведь крышу оставили раскрытой и уехали спокойно на выходные. Льет дождь, квартиры заливает, а реакции никакой. Как к этому относиться? Наказать по полной. Потому что это грубейшая халатность, которая граничит с преступностью по отношению к людям. К сожалению, не все должностные лица порядочны и работают на совесть, но к таким и у нас подход однозначный", - заключил Николай Шерстнев.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В качестве примера губернатор привел недавний случай, когда по центральному республиканскому телеканалу показали сюжет, как в городе Дубровно, который готовится...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Новая схема поддержки микробизнеса и стартапов будет предложена для апробации в Оршанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика