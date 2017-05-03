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Люди звонят губернатору, когда местные власти их не слышат - Шерстнев
04.05.2017 21:30 — Новости регионов | БелТА
4 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Подавляющее большинство обращений на прямые линии губернатора составляют звонки от тех, кто уже прошел все предыдущие ступени и не получил помощи на местах. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции, посвященной Дню печати, Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондент БЕЛТА.Всего за 2016 год в государственной областной, городских и районных газетах региона было опубликовано 258 критических материалов. Органы власти отреагировали на них, приняли меры по устранению недостатков. Что, с одной стороны, говорит об эффективности такой схемы, а с другой, не очень лестно характеризует ответственных лиц на местах. "Когда идут прямые линии у губернатора, как правило, звонят те люди, которые не получили ответа на свой вопрос у местной власти. Особенно с проблемами в сфере ЖКХ. Человек обратился в домоуправление, получил отрицательный ответ, а формируется мнение, что это власть не слышит человека, не реагирует на его просьбы. И тогда он вынужден звонить губернатору. Очень мало было звонков от тех, кто не прошел эти ступеньки. Люди совестливые, обращаются с реальными проблемами. И я на стороне этих людей. Все, что зависит от меня, мы будем делать, чтобы исключить некорректные подходы на местах", - подчеркнул Николай Шерстнев.Подтверждением этому служит то, что каждую новую прямую линию глава области начинает с того, что подводит итог, как выполнены поручения, отданные по прошлым звонкам. В результате проблемы, как правило, решаются быстрее, поскольку их источником является нерадивость и халатность отдельных лиц.В качестве примера губернатор привел недавний случай, когда по центральному республиканскому телеканалу показали сюжет, как в городе Дубровно, который готовится принять областной праздник "Дажынкі-2017", в одном из домов во время ремонта кровли в дождь начало заливать квартиры. "Мой заместитель по строительству выехал на место, чтобы разобраться и определить виновного. Ведь крышу оставили раскрытой и уехали спокойно на выходные. Льет дождь, квартиры заливает, а реакции никакой. Как к этому относиться? Наказать по полной. Потому что это грубейшая халатность, которая граничит с преступностью по отношению к людям. К сожалению, не все должностные лица порядочны и работают на совесть, но к таким и у нас подход однозначный", - заключил Николай Шерстнев.-0-
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В качестве примера губернатор привел недавний случай, когда по центральному республиканскому телеканалу показали сюжет, как в городе Дубровно, который готовится...
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